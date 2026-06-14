رومانيا أمام حكومة جديدة.. فيستيا مرشحاً لرئاسة الوزراء بعد استقالة توماك

Advertisement

وفيستيا، وهو رئيس بلدية سابق وعضو في الحزب الليبرالي الوطني، شغل سابقاً منصب وزير التنمية، ويضع ملف التنمية في صدارة أولوياته.وقال فيستيا: "نحن سادس أكبر دولة في ، ونحتاج إلى التركيز بشكل كبير على التنمية، وهو ما سأفعله الأول".وأضاف أنه يعتزم تشكيل "حكومة سياسية ستجري إصلاحات حقيقية وتحافظ على رومانيا على مسار مؤيد للغرب".، كتب دان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "استقال يوجين توماك هذا الصباح، وفي ظل هذه الظروف، أُعيّن أدريان فيستيا رئيساً للوزراء. لم نكن أنا ولا السيد توماك نمارس الحكم بشكل عشوائي. لقد اتخذنا هذا القرار بعد التشاور مع الأحزاب السياسية. ولكن في هذه المرحلة، بات من الواضح أن الحل السياسي هو الحل الأمثل".وتواجه رومانيا أعلى معدل تضخم في ، إلى جانب عجز مالي، في وقت زادت فيه إنفاقها الدفاعي خلال السنوات الأخيرة.وكانت الحكومة الرومانية قد انهارت الشهر الماضي بعد تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بولوجان، وذلك بعدما انسحب الحزب من الائتلاف الحكومي في نيسان، وانضم إلى المطالبين بطرح حجب الثقة.