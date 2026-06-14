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عربي-دولي

رومانيا أمام حكومة جديدة.. فيستيا مرشحاً لرئاسة الوزراء بعد استقالة توماك

Lebanon 24
14-06-2026 | 16:27
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رومانيا أمام حكومة جديدة.. فيستيا مرشحاً لرئاسة الوزراء بعد استقالة توماك
رومانيا أمام حكومة جديدة.. فيستيا مرشحاً لرئاسة الوزراء بعد استقالة توماك photos 0
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رشح الرئيس الروماني نيكوسور دان، الأحد 14 حزيران، أدريان فيستيا لتولي رئاسة الوزراء، بعد استقالة يوجين توماك.

وفيستيا، وهو رئيس بلدية سابق وعضو في الحزب الليبرالي الوطني، شغل سابقاً منصب وزير التنمية، ويضع ملف التنمية في صدارة أولوياته.

وقال فيستيا: "نحن سادس أكبر دولة في أوروبا، ونحتاج إلى التركيز بشكل كبير على التنمية، وهو ما سأفعله من اليوم الأول".
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وأضاف أنه يعتزم تشكيل "حكومة سياسية ستجري إصلاحات حقيقية وتحافظ على رومانيا على مسار مؤيد للغرب".

من جهته، كتب دان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "استقال يوجين توماك هذا الصباح، وفي ظل هذه الظروف، أُعيّن أدريان فيستيا رئيساً للوزراء. لم نكن أنا ولا السيد توماك نمارس الحكم بشكل عشوائي. لقد اتخذنا هذا القرار بعد التشاور مع الأحزاب السياسية. ولكن في هذه المرحلة، بات من الواضح أن الحل السياسي هو الحل الأمثل".

وتواجه رومانيا أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عجز مالي، في وقت زادت فيه إنفاقها الدفاعي خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الحكومة الرومانية قد انهارت الشهر الماضي بعد تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء إيلي بولوجان، وذلك بعدما انسحب الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الائتلاف الحكومي في نيسان، وانضم إلى المطالبين بطرح حجب الثقة.
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