بعد الاتفاق الأميركي الإيراني.. هذا ما طلبه ماكرون

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دعا ماكرون، اليوم الاثنين، إلى التنفيذ السريع والكامل لاتفاق السلام بين وإيران، قائلا إنه ينبغي أن يتيح إعادة الفوري وغير المشروط لمضيق هرمز.وقال ماكرون، في بيان له على منصة التواصل الاجتماعي إكس في وقت مبكر من اليوم، إن مستعدة لدعم إعادة الفتح من خلال المهمة البحرية الدولية التي تديرها بالاشتراك مع المتحدة.وكتب: "إن استئناف حركة الملاحة البحرية، دون قيود أو رسوم، شرط لا غنى عنه للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي".وأضاف أن الاتفاق يمهد الطريق لمفاوضات أوسع تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء .وأشار ماكرون إلى أن تلك المحادثات يجب أن تعالج المخاوف بشأن برنامجي والصاروخي، بالإضافة إلى ما وصفه الرئيس الفرنسي بسياسة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.وقال ماكرون إن أي تسوية سلمية دائمة يجب أن تشمل أيضا استعادة سيادة ، مضيفا أن وقفا قويا ودائما لإطلاق النار يعد أمرا ضروريا لتحقيق هذا الهدف.