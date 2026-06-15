توترات في إدلب وحلب.. والداخلية السورية تحذر من الفوضى (فيديو)

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شهدت مناطق في ريف دمشق وإدلب وحلب ودير الزور عمليات تصـ.ـفية ميدانية وعلنية في الساحات والطرق، استهدفت أشخاصاً وُصفوا بـ“الشبـ.ـيحة”، وذلك عقب حملات تحـ.ـريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب معطيات متداولة، فإن من بين الضحايا رجالاً كباراً في السن، كما نُفذت عمليات التصـ.ـفية… pic.twitter.com/TzZlEOJDA1
— محمد هويدي (@mh_Hawa1) June 14, 2026
شهدت مناطق في ريف دمشق وإدلب وحلب ودير الزور عمليات تصـ.ـفية ميدانية وعلنية في الساحات والطرق، استهدفت أشخاصاً وُصفوا بـ“الشبـ.ـيحة”، وذلك عقب حملات تحـ.ـريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب معطيات متداولة، فإن من بين الضحايا رجالاً كباراً في السن، كما نُفذت عمليات التصـ.ـفية… pic.twitter.com/TzZlEOJDA1
مشاهد متداولة من ريف دمشق، منطقة «التل»، لقيام الأهالي بطرد عدد من الشبيحة خارج المدينة. الحاصل هو استمرار لذات الأمر الذي حصل في حلب وإدلب ليلة أمس، السكان يطالبون بطرد كل فلول النظام خارج مناطقهم ونفيهم، ما ينذر فعلياً بتصاعد هكذا عمليات مستقبلا، في ظل غياب المحاسبة من السلطات… pic.twitter.com/BnEQiqjDui
— زين العابدين | Zain al-Abidin (@DeirEzzore) June 14, 2026
مشاهد متداولة من ريف دمشق، منطقة «التل»، لقيام الأهالي بطرد عدد من الشبيحة خارج المدينة. الحاصل هو استمرار لذات الأمر الذي حصل في حلب وإدلب ليلة أمس، السكان يطالبون بطرد كل فلول النظام خارج مناطقهم ونفيهم، ما ينذر فعلياً بتصاعد هكذا عمليات مستقبلا، في ظل غياب المحاسبة من السلطات… pic.twitter.com/BnEQiqjDui
عاجل-الآن:
مظاهرات في عدة بلدات في حلب وادلب تطالب بطرد الشبيحة ومحاسبتهم pic.twitter.com/oCLyA88E76
— رؤى لدراسات الحرب (@RoaaWarStudies) June 14, 2026
عاجل-الآن:
مظاهرات في عدة بلدات في حلب وادلب تطالب بطرد الشبيحة ومحاسبتهم pic.twitter.com/oCLyA88E76