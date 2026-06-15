توترات في إدلب وحلب.. والداخلية السورية تحذر من الفوضى (فيديو)

تحرك الشارع في عدد من مناطق إدلب وحلب خلال الساعات الماضية، على وقع مطالب بمحاسبة أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام السابق، وسط توترات أمنية دفعت السلطات إلى الدعوة للاحتكام إلى القانون.



وأكدت السورية، في بيان، أنها تتابع التطورات في بعض مناطق محافظة إدلب، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات مسؤولية المؤسسات المختصة، وفق الإجراءات القانونية.

شهدت مناطق في ريف وإدلب وحلب ودير عمليات تصـ.ـفية ميدانية وعلنية في الساحات والطرق، استهدفت أشخاصاً وُصفوا بـ“الشبـ.ـيحة”، وذلك عقب حملات تحـ.ـريض على .



وبحسب معطيات متداولة، فإن من بين الضحايا رجالاً كباراً في السن، كما نُفذت عمليات التصـ.ـفية… pic.twitter.com/TzZlEOJDA1 — محمد هويدي (@mh_Hawa1) June 14, 2026 Advertisement



ودعت المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال قد تهدد الأمن والاستقرار أو تعيق مسار العدالة. وأضافت الوزارة أنها تتفهم مشاعر الغضب الناتجة عن الجرائم التي ارتُكبت بحق السوريين، مؤكدة أن تواصل ملاحقة المطلوبين في مختلف المحافظات.ودعت المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال قد تهدد الأمن والاستقرار أو تعيق مسار العدالة.

مشاهد متداولة من ريف دمشق، منطقة «التل»، لقيام الأهالي بطرد عدد من الشبيحة خارج المدينة. الحاصل هو استمرار لذات الأمر الذي حصل في حلب وإدلب ليلة أمس، السكان يطالبون بطرد كل فلول النظام خارج مناطقهم ونفيهم، ما ينذر فعلياً بتصاعد هكذا عمليات مستقبلا، في ظل غياب المحاسبة من السلطات… pic.twitter.com/BnEQiqjDui — | Zain al-Abidin (@DeirEzzore) June 14, 2026



وفي ريف حلب، شهدت مدينة تل رفعت احتجاجات وتحركات شعبية استهدفت منازل أشخاص يصفهم المحتجون بأنهم من "فلول النظام السابق"، بعد انتهاء مهلة كانت قد مُنحت لهم لمغادرة المدينة، وفق مصادر محلية. وفي ريف إدلب، أفادت مصادر محلية بوقوع توتر أمني في بلدة كفرتخاريم، تخللته عمليات اقتحام لمنازل على خلفية اتهامات بالانتماء إلى النظام السابق. كما تحدثت المصادر عن سقوط ضحايا خلال الأحداث، من دون صدور تأكيدات رسمية حتى الآن.وفي ريف حلب، شهدت مدينة تل رفعت احتجاجات وتحركات شعبية استهدفت منازل أشخاص يصفهم المحتجون بأنهم من "فلول النظام السابق"، بعد انتهاء مهلة كانت قد مُنحت لهم لمغادرة المدينة، وفق مصادر محلية.