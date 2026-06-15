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عربي-دولي

هجوم جوي روسي مكثف على مدن رئيسية في أوكرانيا

Lebanon 24
15-06-2026 | 04:11
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هجوم جوي روسي مكثف على مدن رئيسية في أوكرانيا
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قال الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، إن روسيا أطلقت 70 صاروخا و611 طائرة مسيرة على البلاد خلال الليل.
وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 50 من أصل 70 صاروخا و582 من أصل 611 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي واسع خلال الليل.
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وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات واسعة على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 70 صاروخا من طرز مختلفة تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم ومناطق بريانسك وكورسك وفولوغدا الروسية، بالإضافة إلى 611 طائرة مسيرة من طرز مختلفة، تم إطلاقها من عدة مناطق روسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان إلى أن الهدف الرئيسي للهجوم كان العاصمة كييف، فيما استهدفت الصواريخ أيضا مدينتي دنيبرو وخاركيف.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 582 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة، و50 صاروخا من بينها خمسة صواريخ مضادة للسفن من طراز 3إم22 زيركون، و15 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم/إس-400، و30 صاروخ كروز من طراز خ-101/إسكندر-كيه.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.
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شبه جزيرة القرم

وكالة الأنباء

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