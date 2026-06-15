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عربي-دولي

"تفاؤل حذر" بشأن الملاحة في هرمز.. قطاع النقل البحري يراقب الوضع

Lebanon 24
15-06-2026 | 06:52
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تفاؤل حذر بشأن الملاحة في هرمز.. قطاع النقل البحري يراقب الوضع
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أبدت الرابطة الألمانية لمالكي السفن تفاؤلاً حذراً حيال الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على مدى قدرة الاتفاق على ضمان مرور آمن للسفن عبر هذا الممر البحري الحيوي.
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وقالت الرابطة، في بيان صدر الإثنين، إن تداعيات الاتفاق على أمن الملاحة البحرية في المنطقة لا تزال غير واضحة بشكل كامل، مضيفة: "مع ذلك، فإننا نشعر بتفاؤل حذر".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه شركات الشحن العالمية وشركات التأمين البحري الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق، بعد أشهر من الاضطرابات التي أثرت على حركة السفن والتجارة الدولية في المنطقة.

ويرى مسؤولون في قطاع النقل البحري أن الإعلان عن الاتفاق يشكل خطوة إيجابية، إلا أن استعادة الثقة الكاملة تتطلب التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية ميدانياً وضمان استمرار حرية الملاحة من دون تهديدات أو قيود.


ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ كانت تمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى 20 في المئة من شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الدولية، ما يجعله ركناً أساسياً في منظومة أمن الطاقة العالمية.

وكانت التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية قد أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، كما دفعت عدداً من الشركات إلى إعادة تقييم مساراتها التشغيلية وتعزيز إجراءاتها الاحترازية.

ورغم الترحيب الواسع بالاتفاق الأميركي الإيراني، لا تزال العديد من شركات النقل البحري تتعامل بحذر مع التطورات، بانتظار اتضاح مدى استدامة التهدئة وانعكاساتها الفعلية على سلامة السفن وأطقمها.

ويترقب القطاع البحري خلال الأيام المقبلة عودة حركة السفن التجارية إلى العبور بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، باعتبار ذلك الاختبار الأبرز لمدى نجاح الاتفاق في إعادة الاستقرار إلى أحد أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم.
 
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