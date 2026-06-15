أحدها يتعلّق بـحزب الله... ما هي إلتزامات ترامب تجاه إسرائيل؟

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وأفادت مصادر مطلعة في وأخرى دبلوماسية، أن تعهد لنتنياهو، بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا باتفاق صريح يتضمن ملف اليورانيوم بأكمله، ومنح الضوء الأخضر لإسرائيل بعد شهر من توقيع الاتفاق الإطاري، للقضاء على "حزب الله" سياسيا وعسكريا، بجانب تقديم الدعم الأميركي في ذلك ومنع أي إسناد إيراني بمواجهة إسرائيل في السماء . ذكر موقع "إرم نيوز" أن الرئيس الأميركي قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 3 التزامات يتعهد بها تجاه ، تتعلق بـ" " في المقام الأول، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما مؤخرا، حول تطمينات لتل أبيب، بخصوص توقيع الاتفاق الإطاري مع والانتقال إلى مرحلة المفاوضات النووية.وأفادت مصادر مطلعة في وأخرى دبلوماسية، أن تعهد لنتنياهو، بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا باتفاق صريح يتضمن ملف اليورانيوم بأكمله، ومنح الضوء الأخضر لإسرائيل بعد شهر من توقيع الاتفاق الإطاري، للقضاء على "حزب الله" سياسيا وعسكريا، بجانب تقديم الدعم الأميركي في ذلك ومنع أي إسناد إيراني بمواجهة إسرائيل في السماء .





وعلى أثر ذلك، وجه ترامب انتقادات للهجوم الإسرائيلي على ، مؤكدا أنه كان "من المفترض ألا يحدث"، في وقت قال فيه إن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.



ويقول مصدر مطلع بالبيت الأبيض، إن ترامب قدم التزامات لنتنياهو في مكالمة الخميس الماضي التي أعقبت إعلان التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، بأن المفاوضات المقبلة سيكون هدفها الأول منع طهران نهائيا من امتلاك سلاح نووي والتخلص من اليورانيوم المخصب ومنع أية عمليات تخصيب جديدة مقبلة. ولكن يظهر بقوة في هذا الصدد، أن نتنياهو لن يجعل ترامب صاحب سيطرة على تحجيم أية عمليات عسكرية إسرائيلية في العمق اللبناني للقضاء على "حزب الله"، مقابل إتمام الاتفاق مع إيران في هذا التوقيت، وذلك بعد الضربات التي قامت بها تل أبيب على الضاحية الجنوبية يوم الأحد.وعلى أثر ذلك، وجه ترامب انتقادات للهجوم الإسرائيلي على ، مؤكدا أنه كان "من المفترض ألا يحدث"، في وقت قال فيه إن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.ويقول مصدر مطلع بالبيت الأبيض، إن ترامب قدم التزامات لنتنياهو في مكالمة الخميس الماضي التي أعقبت إعلان التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، بأن المفاوضات المقبلة سيكون هدفها الأول منع طهران نهائيا من امتلاك سلاح نووي والتخلص من اليورانيوم المخصب ومنع أية عمليات تخصيب جديدة مقبلة.

وأضاف المصدر المطلع لـ"إرم نيوز"، أن ترامب طلب من نتنياهو ضبط النفس على الجبهة اللبنانية وعدم تجاوز عمليات خارج جنوب الليطاني، وذلك حتى توقيع الاتفاق الإطاري والانتقال إلى مرحلة المفاوضات وعقد جلساتها، لفرض أكبر جانب من الفصل للمسار اللبناني عن طهران.



ووضع ترامب لنتنياهو مقابل ذلك، الحصول على ضوء أخضر مباشر، للقضاء على "حزب الله" سياسيا وعسكريا، وأن يصاحب ذلك بحسب المصدر المطلع في البيت الأبيض، تقديم واشنطن دعما عسكريا لهذه العمليات، يمنع أي إسناد إيراني سواء بالتدخل المباشر من طهران أمام إسرائيل في السماء اللبنانية، وقت ذهاب نتنياهو لهذا العمل، وأيضا على مستوى مساندة الأذرع.



وأفاد المصدر، أن ترامب حدد لنتنياهو أن يكون الضوء الأخضر وتقديم الدعم لعملية عسكرية ضد الحزب في بشكل واسع، بعد شهر من توقيع الاتفاق الإطاري والتوسع في جولات المفاوضات النووية مع إيران، خاصة أن هذا التوقيت يعطي من جهة أخرى، أفضل دعاية انتخابية برئيس الوزراء الإسرائيلي.



وأشار المصدر إلى أن ترامب أكد حاجته في مكالمته الأخيرة مع نتنياهو، على تمرير مرحلة توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بفتح مضيق هرمز، لحل هذه المشكلة التي سيقوم بفصلها بعد ذلك عن أي ملف آخر يتعلق بالنووي والأذرع ، بالإضافة إلى البرنامج الصاروخي.