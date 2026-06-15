تخريب كابل بحري يربك خدمات الإنترنت في سوريا ويؤثر على المشتركين

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أعلنت الشركة السورية للاتصالات أن الكابل البحري الدولي الرابط بين طرطوس والإسكندرية في البحر المتوسط تعرّض لعملية تخريب قرب السواحل السورية في طرطوس.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الشركة أن الحادثة أدّت إلى تراجع خدمات الإنترنت لدى عدد كبير من المشتركين في مناطق مختلفة من سوريا.
وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة تعمل على معالجة العطل، مشيرة إلى أن إعادة الخدمة بشكل كامل ستحتاج إلى بعض الوقت.