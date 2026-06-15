تخريب كابل بحري يربك خدمات الإنترنت في سوريا ويؤثر على المشتركين

أعلنت للاتصالات أن الكابل البحري الدولي الرابط بين طرطوس والإسكندرية في تعرّض لعملية تخريب قرب السواحل في طرطوس.

ونقلت السورية " " عن الشركة أن الحادثة أدّت إلى تراجع خدمات الإنترنت لدى عدد كبير من المشتركين في مناطق مختلفة من .

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة تعمل على معالجة العطل، مشيرة إلى أن إعادة الخدمة بشكل كامل ستحتاج إلى بعض الوقت.

واعتبرت أن "هذا العمل لا يمكن فصله عن حملة تخريب ممنهجة تستهدف قطاع الاتصالات في سوريا".