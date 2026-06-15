رغم الاتفاق.. الشحن البحري يواجه تحديات خطيرة في هرمز

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ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي استئناف حركة الملاحة في الممر المائي، في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع إيران.وفي السياق، قال جاكوب لارسن، مسؤول السلامة والأمن في المجلس البحري البلطيقي والدولي، في حديث لشبكة CNN، إن الألغام البحرية تُعد من أكثر التهديدات تعقيداً، نظراً لصعوبة اكتشافها وإزالتها بعد زرعها، ما يجعل التعامل معها بالغ الخطورة على عمليات الملاحة.وأكد لارسون، أن "اكتشاف وتدمير الألغام البحرية المزروعة يتطلب قدرات بحرية متخصصة للغاية (سفن، وطائرات هليكوبتر، ومنصات يتم تشغيلها عن بُعد) والتي عادة ما تكون قليلة ومتباعدة في المنطقة"، مضيفًا أنه "بمجرد تطهير الطريق من الألغام، يمكن زرع الألغام فيه مرة أخرى بسهولة نسبية".وأضاف أن "أفضل ما يمكن أن يأمله القطاع هو إعلان مشترك من وإيران مدعوم بتوضيحات حول النقاط العملية مثل المسار الذي يجب استخدامه، وتسلسل مغادرة السفن، والتوقيتات، وطبيعة التنسيق مع ، والتخطيط للطوارئ".

وأضاف خبير آخر أن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران ما تزال "غير واضحة في الوقت الراهن" ولا تتضمن تفاصيل كافية حول عناصر أساسية مثل التوقيتات والطرق الآمنة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني لقطاع الشحن لا يزال "متقلباً".

ووفق ما نقلته شبكة CNN، فإن إيران قامت بزرع ألغام على نطاق واسع في مضيق هرمز، ما جعل الملاحة البحرية ممكنة فقط عبر ممرين ضيقين؛ أحدهما بمحاذاة الساحل ، والآخر على امتداد ساحل سلطنة ، وهو ما أدى إلى اختناق بحري يعيق حركة السفن المتجهة نحو الخروج من المضيق.