قبل موعد توقيعه.. هذا ما كشفه فانس عن تفاصيل الاتفاق مع إيران

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أعلن الأميركي جيه دي فانس أن ستحصل على فوائد ملموسة إذا أوفت بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع ، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات فنية لحسم العديد من العالقة بين الجانبين.ولفت فانس في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إلى أن الرئيس قد يعلن مزيداً من تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل موعد التوقيع الرسمي المرتقب يوم الجمعة.وقال إن الإدارة الأميركية تدرس بعض بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات للمفاوضات الفنية الخاصة بآليات التنفيذ والرقابة.وشدد فانس على أن تتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع إيران إذا التزمت بالتعهدات الواردة في الاتفاق. وقال إن الإدارة الأميركية تريد أن تصبح إيران "دولة طبيعية" تتعامل مع وفق القواعد المتعارف عليها، مشيراً إلى أن العملية العسكرية الأميركية ضد حققت أهدافها وكانت "ناجحة جداً".وأعلن أن الولايات المتحدة ستعود إلى خياراتها السابقة إذا أخفقت إيران في تنفيذ التزاماتها أو تراجعت عن التعهدات التي وافقت عليها خلال المفاوضات.من جهة أخرى، قال فانس في مقابلة مع شبكة CNN إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران "وثيقة عامة للغاية"، موضحاً أن التفاصيل الجوهرية سيتم التفاوض عليها خلال الاجتماعات الفنية المرتقبة.وأضاف أن عدداً من الملفات المعقدة سيجري تسويته خلال تلك المفاوضات، في إشارة إلى القضايا المتعلقة بالعقوبات والالتزامات النووية وآليات التحقق والتنفيذ.