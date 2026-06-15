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عربي-دولي

قبل موعد توقيعه.. هذا ما كشفه فانس عن تفاصيل الاتفاق مع إيران

Lebanon 24
15-06-2026 | 23:53
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قبل موعد توقيعه.. هذا ما كشفه فانس عن تفاصيل الاتفاق مع إيران
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أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن إيران ستحصل على فوائد ملموسة إذا أوفت بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات فنية لحسم العديد من القضايا العالقة بين الجانبين.
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ولفت فانس في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يعلن مزيداً من تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل موعد التوقيع الرسمي المرتقب يوم الجمعة. 

وقال إن الإدارة الأميركية تدرس الكشف عن بعض بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات للمفاوضات الفنية الخاصة بآليات التنفيذ والرقابة.

وشدد فانس على أن واشنطن تتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع إيران إذا التزمت بالتعهدات الواردة في الاتفاق. وقال إن الإدارة الأميركية تريد أن تصبح إيران "دولة طبيعية" تتعامل مع المجتمع الدولي وفق القواعد المتعارف عليها، مشيراً إلى أن العملية العسكرية الأميركية ضد طهران حققت أهدافها وكانت "ناجحة جداً".

وأعلن أن الولايات المتحدة ستعود إلى خياراتها السابقة إذا أخفقت إيران في تنفيذ التزاماتها أو تراجعت عن التعهدات التي وافقت عليها خلال المفاوضات.

من جهة أخرى، قال فانس في مقابلة مع شبكة CNN إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران "وثيقة عامة للغاية"، موضحاً أن التفاصيل الجوهرية سيتم التفاوض عليها خلال الاجتماعات الفنية المرتقبة.

وأضاف أن عدداً من الملفات المعقدة سيجري تسويته خلال تلك المفاوضات، في إشارة إلى القضايا المتعلقة بالعقوبات والالتزامات النووية وآليات التحقق والتنفيذ.
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