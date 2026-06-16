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عربي-دولي

في زيارة هي الاولى.. ترامب يدعو الزيدي لزيارة واشنطن

Lebanon 24
16-06-2026 | 04:10
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في زيارة هي الاولى.. ترامب يدعو الزيدي لزيارة واشنطن
في زيارة هي الاولى.. ترامب يدعو الزيدي لزيارة واشنطن photos 0
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نقل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي "تطلّع الرئيس دونالد ترامب" لاستقباله في البيت الأبيض في منتصف تموز للبحث في العلاقات الثنائية، حسبما أعلنت الحكومة العراقية والسفارة الأميركية في بغداد في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء.
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وستكون هذه الزيارة الأولى للزيدي إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه في منتصف أيار/مايو وتعهّده بحصر سلاح المجموعات المقربة من إيران على وقع ضغوط أميركية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، الأسبوع الماضي، أن زيارة الزيدي للولايات المتحدة تتضمن "عدداً من الملفات، سيكون في صدارتها الجانب الاقتصادي"، في وقت يسعى فيه العراق إلى جذب استثمارات ضخمة لا سيما في قطاع النفط.

شراكة أميركية-عراقية
وجدّد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس ترامب توم باراك، التأكيد على الالتزام المشترك لحكومة العراق، بقيادة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وحكومة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب، بإقامة شراكة أميركية-عراقية قوية ومتبادلة المنفعة، قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والازدهار، وتوفير فوائد ملموسة لكل من الشعبين العراقي والأمريكي، حيث نقل السيد باراك تطلع الرئيس ترامب إلى استقبال رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في البيت الأبيض في منتصف تموز لمناقشة مستقبل هذه العلاقة المهمة.

وناقش الجانبان الرؤية المشتركة والطموحة للحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وخالٍ من الإرهاب، وتنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة، العاملة خارج سلطة الدولة العراقية وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض السيادة الكاملة، بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي، كما أكد الزيدي وباراك على الحاجة الملحّة إلى الإنجاز الكامل لهذه الجهود.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام العراق بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما رحّب به باراك باعتباره نهجاً مشتركاً، كما أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة ستارلينك، لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، وإطلاق المفاوضات مع شركة شيفرون لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين، بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين، وتمكين الشركات الأمريكية HKN وWestern Zagros وHunt من استئناف عملياتها مع توفير الضمانات الأمنية الكاملة، والمضي قدماً في مذكرة التفاهم مع شركة TI Capital لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس بوصفه مساراً حيوياً لتصدير النفط، كما أكد السيد رئيس مجلس الوزراء والمبعوث الرئاسي الخاص مجدداً الالتزام المشترك بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والعراق لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة Excelerate Energy لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في خور الزبير.

وأكد الجانبان أيضاً أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، وضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين، بما يعزز وحدة العراق واستقراره وازدهاره.
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