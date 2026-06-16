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عربي-دولي

بسبب هرمز.. تحرك غربي لمواجهة فرض رسوم على السفن

Lebanon 24
16-06-2026 | 05:16
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بسبب هرمز.. تحرك غربي لمواجهة فرض رسوم على السفن
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دخل ملف مضيق هرمز مرحلة جديدة من التوتر رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحصار البحري، وسط ترحيب أوروبي حذر ومخاوف بشأن حرية الملاحة.

وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أي محاولة لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. كما أعلن استعداد فرنسا، بالتنسيق مع بريطانيا، للمشاركة في مهمة بحرية دولية لضمان استمرار حركة الملاحة، مع تقارير تتحدث عن احتمال نشر حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" لحماية الممر المائي.

ويأتي ذلك في ظل تباين بشأن بنود الاتفاق الأميركي - الإيراني، إذ تؤكد واشنطن أنه يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فيما تتحدث تقارير إيرانية عن ترتيبات مالية لعبور السفن، ما أثار قلقاً دولياً.

ويؤكد الغرب أن مضيق هرمز ممر دولي مفتوح لا يجوز إخضاعه لأي رسوم أو قيود تعيق حرية العبور.

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