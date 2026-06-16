بسبب هرمز.. تحرك غربي لمواجهة فرض رسوم على السفن

دخل ملف مضيق هرمز مرحلة جديدة من التوتر رغم إعلان الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق مع لإنهاء الحصار البحري، وسط ترحيب حذر ومخاوف بشأن حرية الملاحة.

وحذّر ماكرون من أي محاولة لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. كما أعلن استعداد ، بالتنسيق مع ، للمشاركة في مهمة بحرية دولية لضمان استمرار حركة الملاحة، مع تقارير تتحدث عن احتمال نشر حاملة الطائرات "شارل ديغول" لحماية الممر المائي.

ويأتي ذلك في ظل تباين بشأن بنود الاتفاق الأميركي - ، إذ تؤكد أنه يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فيما تتحدث تقارير إيرانية عن ترتيبات مالية لعبور السفن، ما أثار قلقاً دولياً.

ويؤكد الغرب أن مضيق هرمز ممر دولي مفتوح لا يجوز إخضاعه لأي رسوم أو قيود تعيق حرية العبور.