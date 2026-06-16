بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف سفنًا وكيانات مالية كبرى

فرضت بريطانيا، الثلاثاء، حزمة عقوبات جديدة على طالت بنك "ياندكس"، وشبكة يُشتبه بارتباطها بالاستخبارات العسكرية الروسية، إضافة إلى عشرات السفن التي تُتهم بنقل والغاز الروسيين إلى دول ثالثة ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" التابع لموسكو.

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وتشمل الحزمة، التي طالت نحو 70 كيانًا، شركة التأمين "روسجوستراخ"، إلى جانب بنكين هما "إيفرو فاينانس موسنار بنك" و"وايلد بيريز"، في إطار سياسة بريطانية تهدف إلى تشديد الضغط على الشبكات المالية واللوجستية التي تقول لندن إنها تدعم المجهود الحربي الروسي في ، بحسب " ".

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في ، إن هذه الإجراءات "تستهدف سفنًا وأموالًا وجهات تدعم اقتصاد الحرب الروسي، ما ينعكس تهديدًا مباشرًا على الأمن ".

وبحسب الحكومة ، تشمل أكثر من 20 ناقلة نفط وعددًا من سفن الغاز الطبيعي المسال، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل مجموعة السبع تستهدف سفنًا مرتبطة بمشروع "أركتيك إل إن جي 2" الروسي.

كما أوضحت لندن أنها فرضت حتى الآن قيودًا على نحو 600 سفينة تُصنف ضمن "أسطول الظل"، مشيرةً إلى أنه في آذار الماضي، منح ستارمر الجيش صلاحية اعتراض واحتجاز السفن المشتبه بمساهمتها في تصدير النفط الروسي رغم العقوبات الغربية. (آرم نيوز)