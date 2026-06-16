تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف سفنًا وكيانات مالية كبرى

Lebanon 24
16-06-2026 | 07:39
A-
A+
بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف سفنًا وكيانات مالية كبرى
بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف سفنًا وكيانات مالية كبرى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

فرضت بريطانيا، الثلاثاء، حزمة عقوبات جديدة على روسيا طالت بنك "ياندكس"، وشبكة يُشتبه بارتباطها بالاستخبارات العسكرية الروسية، إضافة إلى عشرات السفن التي تُتهم بنقل النفط والغاز الروسيين إلى دول ثالثة ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" التابع لموسكو.

Advertisement

وتشمل الحزمة، التي طالت نحو 70 كيانًا، شركة التأمين "روسجوستراخ"، إلى جانب بنكين هما "إيفرو فاينانس موسنار بنك" و"وايلد بيريز"، في إطار سياسة بريطانية تهدف إلى تشديد الضغط على الشبكات المالية واللوجستية التي تقول لندن إنها تدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، بحسب "رويترز".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن هذه الإجراءات "تستهدف سفنًا وأموالًا وجهات تدعم اقتصاد الحرب الروسي، ما ينعكس تهديدًا مباشرًا على الأمن الأوروبي".

وبحسب الحكومة البريطانية، تشمل العقوبات أكثر من 20 ناقلة نفط وعددًا من سفن الغاز الطبيعي المسال، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل مجموعة السبع تستهدف سفنًا مرتبطة بمشروع "أركتيك إل إن جي 2" الروسي.

كما أوضحت لندن أنها فرضت حتى الآن قيودًا على نحو 600 سفينة تُصنف ضمن "أسطول الظل"، مشيرةً إلى أنه في آذار الماضي، منح ستارمر الجيش صلاحية اعتراض واحتجاز السفن المشتبه بمساهمتها في تصدير النفط الروسي رغم العقوبات الغربية. (آرم نيوز) 

 
 
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فرض عقوبات جديدة على روسيا ضمن حزمة أوروبية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات على 90 بنكا روسيا و170 شخصا في حزمة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تضيف 18 كيانا جديدا ضمن نظام العقوبات على روسيا
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

العقوبات

أوكرانيا

الأوروبي

رويترز

أوروبي

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:07 | 2026-06-16
Lebanon24
10:56 | 2026-06-16
Lebanon24
10:49 | 2026-06-16
Lebanon24
10:22 | 2026-06-16
Lebanon24
10:00 | 2026-06-16
Lebanon24
08:44 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24