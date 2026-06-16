الصين تنفي اتهامات أوروبية بتدريب جنود روس شاركوا في حرب أوكرانيا

Advertisement

نفت ، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الأوروبية لها بتدريب جنود روس قاتلوا لاحقا في ، بحسب "فرانس برس".وقال الناطق باسم الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي : "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. إنها مجرّد افتراءات وتشهير".وكانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد كايا كالاس أكدت الاثنين أن الاتحاد يمتلك "معلومات موثوقا بها تفيد بأن الجيش الصيني درّب أفرادا من القوات الروسية للقتال في أوكرانيا".وقالت في تصريحات نُشرت على موقع الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي "نحن نعمل على تقييم تبعات ذلك". وأضافت أن الصين "لا تزال داعما قويا للحرب التي تشنها في أوكرانيا".ويتهم الأوروبيون الصين منذ مدة طويلة بدعم المجهود الحربي الروسي من خلال مشترياتها من المحروقات وتزويدها مكوّنات تصلح للاستخدام لأغراض مدنية وعسكرية.وبحسب صحيفة "دي فيلت" ، شارك عدة مئات من الجنود أواخر العام 2025 في برامج تدريبية لجيش التحرير الشعبي في ستة مواقع عسكرية مختلفة في الصين.ووفق "دي فيلت"، شارك عشرات منهم في القتال في أوكرانيا في أوائل عام 2026 بعد تدريبهم، وشغل بعضهم مناصب قيادية.وأكد مسؤول في الأسبوع الماضي هذه المعلومات في خطوطها العريضة، مشترطا عدم هويته.