أميركا تُنشئ مخازن أسلحة جديدة في أستراليا.. ما السبب؟

تعمل على إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام في الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، بما في ذلك تجهيزات مخصصة للقوات البحرية، وفق ما جاء في وثيقة مناقصة أكدها مسؤولون لوكالة "فرانس برس".





ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها غير مسبوقة بالنسبة لقوات الأميركية داخل ، إذ يتموضع الموقع خارج نطاق معظم الصواريخ ، ما يمنحه قيمة استراتيجية ضمن مساعي لتعزيز قدراتها في مواجهة التمدد العسكري لبكين، بحسب خبراء.

وفي السياق، أوضحت أن الجانبين اتفقا، في إطار مبادرة تموضع القوات الأميركية، على بحث خيارات دعم لوجستي تشمل التخزين المسبق للذخائر والوقود والمعدات.

وأضافت الوزارة أن العمل مستمر على تطوير وتوسيع عدد من القواعد العسكرية في شمال أستراليا، بينها وتندال وسكيرغارد وكيرتن.

وتتضمن الخطط أيضاً تخزين ذخائر ومعدات قتالية ووقود استراتيجي، إلى جانب تجهيزات وآليات جاهزة للاستخدام، فضلاً عن إبقاء طائرات أميركية من طراز "MV-22 أوسبري" وصيانتها بشكل دائم داخل أستراليا، بعد موافقة كانبيرا على ذلك. (آرم نيوز)