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عربي-دولي

زيلينسكي: قادة السبع متفقون على أن روسيا لا تحقق النصر

Lebanon 24
16-06-2026 | 11:29
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زيلينسكي: قادة السبع متفقون على أن روسيا لا تحقق النصر
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قادة مجموعة السبع اتفقوا، خلال قمتهم في فرنسا، على أن روسيا لا تحقق النصر في حربها على أوكرانيا، مشيراً إلى أنهم بحثوا فرض مزيد من العقوبات لدفع موسكو إلى التفاوض.
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وفي مقابلة مع "رويترز"، أوضح زيلينسكي أن النقاشات تناولت عقوبات إضافية على صادرات الطاقة الروسية، والنظام المصرفي، والإنتاج العسكري، إلى جانب تطورات ساحة المعركة واحتمال عقد مفاوضات سلام مع موسكو.

وقال زيلينسكي: "اتفقنا بالإجماع على أن روسيا لا تحقق النصر وأنها تخسر الكثير من الأفراد وأن عليهم إبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن، وأنهم لا يملكون زمام المبادرة".

وأضاف أن أوكرانيا تعتزم مواصلة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة والمنشآت العسكرية في روسيا، مشدداً على ضرورة زيادة الضغط السياسي لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إبرام اتفاق سلام.

وقال: "أعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوسعه فعل هذا، ربما هو الوحيد القادر على ذلك".

وأشار زيلينسكي إلى أن عدداً من المقربين من بوتين يدفعون باتجاه تعبئة مزيد من القوات الروسية، رغم الخسائر البشرية في ساحة المعركة، معتبراً أن غالبية الروس يدركون أن بلادهم لا تحقق النصر في الحرب.

وحذر من أن روسيا ستواجه شتاء صعباً للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام قبل ذلك، في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة.

كما قال زيلينسكي إنه تلقى رداً إيجابياً جداً من ترامب بشأن طلبه زيادة إمدادات صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا. (العربية)
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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