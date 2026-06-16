زيلينسكي: قادة السبع متفقون على أن روسيا لا تحقق النصر

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وفي مقابلة مع "رويترز"، أوضح زيلينسكي أن النقاشات تناولت عقوبات إضافية على صادرات الطاقة الروسية، والنظام المصرفي، والإنتاج العسكري، إلى جانب تطورات ساحة المعركة واحتمال عقد مفاوضات سلام مع موسكو.وقال زيلينسكي: "اتفقنا بالإجماع على أن روسيا لا تحقق النصر وأنها تخسر الكثير من الأفراد وأن عليهم إبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن، وأنهم لا يملكون زمام المبادرة".وأضاف أن أوكرانيا تعتزم مواصلة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة والمنشآت العسكرية في روسيا، مشدداً على ضرورة زيادة الضغط السياسي لإجبار على إبرام اتفاق سلام.وقال: "أعتقد أن الرئيس الأميركي بوسعه فعل هذا، ربما هو الوحيد على ذلك".وأشار زيلينسكي إلى أن عدداً من المقربين من بوتين يدفعون باتجاه تعبئة مزيد من القوات الروسية، رغم الخسائر البشرية في ساحة المعركة، معتبراً أن غالبية يدركون أن بلادهم لا تحقق النصر في الحرب.وحذر من أن روسيا ستواجه شتاء صعباً للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام قبل ذلك، في ظل تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة.كما قال زيلينسكي إنه تلقى رداً إيجابياً جداً من بشأن طلبه زيادة إمدادات صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا. (العربية)