يفتقر إلى أدوات الضغط على أميركا في الملف اللبناني.. صحيفة إسرائيلية تهاجم نتنياهو!

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وبحسب صحيفة "معاريف"، ترى هذه المصادر أن نتنياهو هو أصبح وحيدًا وبات يفتقر إلى دائرة استشارية فاعلة، خصوصًا بعد تعيين مستشاره العسكري المقرب رومان غوفمان في منصب رئيس جهاز الموساد.وتشير الصحيفة إلى أن نتنياهو كان يعتمد سابقًا بشكل أساسي على وزير الشؤون الاستخباراتية المستقيل رون ديرمر في إدارة الملفات الحساسة المرتبطة بالولايات المتحدة، ولا سيما تلك المتصلة بالتعقيدات الإقليمية على المسارين الإيراني واللبناني.ومع غياب ديرمر وانشغال غوفمان بمنصبه الجديد، تطرح هذه الأوساط تساؤلات حول قدرة نتنياهو على تحقيق أهدافه في التنسيق مع إدارة ، وقالت: "الأمر بالنسبة لرئيس الوزراء غير واضح".ونقلت "معاريف" عن مصدر أمني مطلع أن رئيس الوزراء "الآن يكاد يكون وحيدًا، ولا يوجد من يساعده في اتخاذ القرارات".وفي ما يتعلق بالمقاربة تجاه لبنان، دعت المصادر إلى ضرورة التوجه نحو اتفاق سياسي مع بهدف تقليص النفوذ الإيراني في البلاد، معتبرة أن تفتقر إلى القدرة على ممارسة ضغط مباشر على لعرقلة أي انسحاب عسكري خلال المهلة المحددة.كما شددت على أهمية أن يتولى نتنياهو أو كبار المسؤولين في حكومته ملف التفاوض مع لبنان بشكل مباشر، بدل الاعتماد على ما وصفته بـ"القنوات البيروقراطية"، في إشارة إلى السفير في واشنطن يحيئيل ليتر.وأشارت المصادر إلى أن رومان غوفمان، رغم حضوره في دوائر صنع القرار، بات منشغلاً بمهامه الجديدة على رأس جهاز الموساد، بعد أن كان يُعد من أبرز الشخصيات العسكرية المقربة من نتنياهو وثاني أهم القيادات بعد رئيس الأركان إيال زامير.وختمت المصادر بتوصيف غوفمان بأنه ضابط "كفؤ وذو خبرة عالية"، معتبرة أنه يتمتع بخلفية عسكرية قوية وقدرة على تقديم مشورة دقيقة في الملفات الأمنية الحساسة.