تفاؤل قطري "حذر" من الاتفاق الأميركي الايراني

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أعربت قطر عن "تفاؤل حذِر" في أنّ يؤدي الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز الأمن في الشرق الأوسط، ودعت إلى "حوار إقليمي"، بعد توقيع الاتفاق من أجل إعادة بناء الثقة مع إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قال ماجد الأنصاري: "نحن متفائلون بحذر بأن توقيع مذكرة التفاهم سيقود إلى المرحلة التالية من الأمن الإقليمي، من خلال المحادثات التي ستجري بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى".