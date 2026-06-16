تفاؤل قطري "حذر" من الاتفاق الأميركي الايراني

أعربت قطر عن "تفاؤل حذِر" في أنّ يؤدي الاتفاق بين وإيران إلى تعزيز الأمن في ، ودعت إلى "حوار إقليمي"، بعد توقيع الاتفاق من أجل إعادة بناء الثقة مع .

وقال المتحدث باسم ، قال ماجد الأنصاري: "نحن متفائلون بحذر بأن توقيع مذكرة التفاهم سيقود إلى المرحلة التالية من الأمن الإقليمي، من خلال المحادثات التي ستجري بشأن البرنامج وقضايا أخرى".