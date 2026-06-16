أمير قطر لترامب: نثمّن التفاهم الأميركي الإيراني ونتطلع إلى مزيد من الحوار

بحث الشيخ ، مع الرئيس الأميركي سبل تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتعزيز التنسيق بشأن المستجدات الإقليمية، مثمناً الاتفاق حول مذكرة التفاهم الأميركية ، ومعرباً عن تقديره للرئيس وباكستان وجميع الشركاء. وأعرب عن أمله في أن تشهد المفاوضات المقبلة مزيداً من الحوار والتعاون بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي بالطرق السلمية.