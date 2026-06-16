أمير قطر لترامب: نثمّن التفاهم الأميركي الإيراني ونتطلع إلى مزيد من الحوار

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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبل تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتعزيز التنسيق بشأن المستجدات الإقليمية، مثمناً الاتفاق حول مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، ومعرباً عن تقديره للرئيس ترامب وباكستان وجميع الشركاء. وأعرب عن أمله في أن تشهد المفاوضات المقبلة مزيداً من الحوار والتعاون بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي بالطرق السلمية.