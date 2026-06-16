حزب عربي - يهودي جديد في إسرائيل قبل الانتخابات

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وأُطلق الحزب، الذي يحمل اسم "لكلنا مكان"، في مدينة ، كبرى المدن العربية .وقال الحزب في بيان إنه يسعى إلى توفير بيت سياسي جديد لليهود والعرب العاملين من أجل السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية، ومكافحة العنف والجريمة.وسيقود الحزب رلى داوود وألون-لي غرين، المديران الشريكان في الحراك - الفلسطيني "نقف معاً"، وهو حراك مدني غير حزبي يعمل على تعزيز الشراكة العربية - اليهودية وبناء قوة جماهيرية تناضل من أجل السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية والبيئية.وأوضح الحزب أن داوود هي المرأة الوحيدة التي تترأس حالياً حزباً سياسياً على المستوى الوطني في ، كما أنها أول امرأة فلسطينية تتولى هذا الموقع.وقالت داوود: "هذه هي اللحظة الأخيرة لإنقاذ مجتمعنا"، مضيفة: "نحن تخلى عنا، نُقتل، يُحرق مستقبلنا، وأعرف أنه لإصلاح هذا الواقع لا يكفي أن نقول فقط ما الذي نعارضه، بل علينا أيضاً أن نقول ما الذي نؤيده".وأشار الحزب إلى أن أولوياته تشمل النضال ضد العنف والجريمة، وانعدام الأمن في ظل الحرب المستمرة، وارتفاع كلفة المعيشة، وأزمة السكن، وتحديات التخطيط والبناء، وغياب الحلول التعليمية، إضافة إلى الدفع نحو اتفاق سلام إسرائيلي - فلسطيني.، دعا ألون-لي غرين قوى إلى التعاون من أجل إسقاط الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء .وجاء إطلاق الحزب بعد يوم من تأكيد عزمه الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول نهاية تشرين الأول.ويتولى نتنياهو، البالغ 76 عاماً، رئاسة الوزراء للمدة الأطول في تاريخ إسرائيل، إذ أمضى أكثر من 18 عاماً في المنصب عبر ولايات متعددة منذ عام 1996.ويطمح نتنياهو إلى ولاية أخيرة، في وقت يواجه محاكمة مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات بتهم فساد، ويسعى في الوقت نفسه للحصول على عفو رئاسي.وتعرض نتنياهو في الأشهر الأخيرة لانتقادات حادة من معارضين يتهمونه بعدم تحقيق الأهداف الحربية التي أعلنها بعد هجوم على إسرائيل في تشرين الأول 2023. (سكاي نيوز عربية)