مجموعة السبع تضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
اتفق قادة مجموعة السبع، على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات على أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة التي عُقدت في منتجع "إيفيان لي بان" الفرنسي.
والتقى زيلينسكي ترامب الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبدى مؤشرات تدلّ على أن صبره بدأ ينفد تجاه موسكو.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، عقب المحادثات، إن القادة «قرروا اليوم زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات على الغاز والنفط».
وأضاف المصدر أن القادة اتفقوا أيضاً على أن التطورات الميدانية تميل لمصلحة أوكرانيا.
وحظي زيلينسكي باستقبال حار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قاد الجهود الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة لتكثيف الضغط على روسيا.