مجموعة السبع تضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا

اتفق قادة مجموعة السبع، على تكثيف الضغوط على لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات على ، فيما دعا الرئيس الأميركي إلى إبرام اتفاق مع كييف، وفقاً لوكالة الصحافة .

وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة التي عُقدت في منتجع "إيفيان لي بان" الفرنسي.

والتقى زيلينسكي الذي سعى للتفاوض مع نظيره الروسي ، لكنه أبدى مؤشرات تدلّ على أن صبره بدأ ينفد تجاه موسكو.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، عقب المحادثات، إن القادة «قرروا اليوم زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات على الغاز والنفط».

وأضاف المصدر أن القادة اتفقوا أيضاً على أن التطورات الميدانية تميل لمصلحة أوكرانيا.

وحظي زيلينسكي باستقبال حار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قاد الجهود الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة لتكثيف الضغط على روسيا.