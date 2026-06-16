هل تُعدّل بنود الاتفاق الاميركي الايراني؟

كشفت شبكة أن العمل لا يزال جارياً على صياغة اتفاق محتمل بين وإيران، وسط مؤشرات على إمكانية إدخال تعديلات على بعض البنود النهائية قبل التوقيع.

وبحسب مسوّدة الاتفاق، فإن الأميركية ستصدر، فور توقيع مذكرة التفاهم، إعفاءات تتعلق بصادرات الخام والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها.

كما تنص المسودة حسب بلومبرغ، على أن وطهران ستعملان على ضمان عودة حركة الملاحة في إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل الحرب خلال 30 يومًا.

وتشير الوثيقة كذلك إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين سيضعون خطة لإعادة تأهيل ودعم تنميتها الاقتصادية، عبر تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار.

ونقل مصدر مطلع أن المفاوضات ما زالت مستمرة بشأن التفاصيل الفنية، مع احتمال تعديل الصياغة الدقيقة لبعض البنود قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.