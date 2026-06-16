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عربي-دولي

هل تُعدّل بنود الاتفاق الاميركي الايراني؟

Lebanon 24
16-06-2026 | 15:40
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هل تُعدّل بنود الاتفاق الاميركي الايراني؟
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كشفت شبكة بلومبرغ أن العمل لا يزال جارياً على صياغة اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات على إمكانية إدخال تعديلات على بعض البنود النهائية قبل التوقيع.

وبحسب مسوّدة الاتفاق، فإن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر، فور توقيع مذكرة التفاهم، إعفاءات تتعلق بصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها.

كما تنص المسودة حسب بلومبرغ، على أن واشنطن وطهران ستعملان على ضمان عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل الحرب خلال 30 يومًا.

وتشير الوثيقة كذلك إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين سيضعون خطة لإعادة تأهيل إيران ودعم تنميتها الاقتصادية، عبر تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار.

ونقل مصدر مطلع أن المفاوضات ما زالت مستمرة بشأن التفاصيل الفنية، مع احتمال تعديل الصياغة الدقيقة لبعض البنود قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

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