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عربي-دولي

السيسي يؤكد دعم اتفاق واشنطن وطهران ويلتقي مسؤولين أوروبيين في إيفيان

Lebanon 24
16-06-2026 | 16:35
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السيسي يؤكد دعم اتفاق واشنطن وطهران ويلتقي مسؤولين أوروبيين في إيفيان
السيسي يؤكد دعم اتفاق واشنطن وطهران ويلتقي مسؤولين أوروبيين في إيفيان photos 0
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، دعم بلاده للجهود التي أفضت إلى التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بما يمنع عودة التصعيد العسكري إلى المنطقة، ويضمن أمن وسيادة دول مجلس التعاون الخليجي وحرية الملاحة الدولية.
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وجاء موقف السيسي خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مدينة إيفيان الفرنسية، على هامش قمة مجموعة السبع، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي محمد الشناوي.

وأشاد السيسي بالزخم الذي شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2024، مؤكداً حرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وفتح مجالات تعاون جديدة وغير تقليدية.

كما أشار إلى الجهود الجارية لتفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار الذي عقد عام 2024، والحدث الاقتصادي الذي نُظم على هامش القمة المصرية - الأوروبية في تشرين الأول الماضي.

وتطرق السيسي إلى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتحسين تنافسية الاقتصاد ومرونته وتطوير بيئة الاستثمار، معرباً عن تطلعه إلى أن ينعكس ذلك على حجم أعمال الشركات الأوروبية في مصر.

من جهتها، أعربت فون دير لاين عن ارتياح المفوضية والمؤسسات الأوروبية لمسار التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيدة بجهود القاهرة في الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، خصوصاً في ظل الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي تحملتها مصر نتيجة الأزمات في محيطها الإقليمي.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل عن قرب مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة، وبناء السلام، وتعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية، حيث شدد السيسي على موقف مصر الداعي إلى حلول سياسية مستدامة لأزمات المنطقة، بما يحفظ سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

كما أكد حرص مصر على العمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، إلى جانب دعم استقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ومواصلة الجهود لإنهاء الأزمة في السودان ووقف معاناة شعبه.

وأشادت فون دير لاين بالمقاربات المصرية تجاه أزمات المنطقة، مشيرة إلى حجم التقارب في المواقف بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يؤهلهما للقيام بأدوار إيجابية في تسوية الأزمات الراهنة.

وعلى هامش القمة أيضاً، بحث السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل مع الجانب الأوروبي لإيجاد تسويات شاملة ومستدامة لمختلف أزمات المنطقة، في ظل التقارب في الرؤى بين الجانبين إزاء عدد من القضايا. (سكاي نيوز)
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