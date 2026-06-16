عن عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي.. توضيح من الكرملين

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أكد الكرملين أمس الثلاثاء انه ليس لديه علم بأي اقتراح لعقد اجتماع بين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وقال يوري أوشاكوف مستشار للسياسة الخارجية إنه لم تتم مناقشة إمكانية عقد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في خلال مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الأميركي .وعندما سئل عما إذا كان مثل هذا الاجتماع ممكنا، لم يقدم أوشاكوف إجابة واضحة، مضيفا: "لم يتقدم إلينا أحد بمثل هذا الاقتراح".واقترح زيلينسكي لأول مرة عقد اجتماع مع بوتين في أوائل يونيو الجاري في رسالة مفتوحة قبل المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ، حيث اقترح أن يجتمعا على أرض محايدة.ورفض بوتين ووصف الرسالة بأنها "وقحة".وذكر زيلينسكي في وقت لاحق أنه بالتنسيق مع مجموعة السبع للديمقراطيات الصناعية الرائدة، تم تقديم عرض لموسكو لعقد اجتماع في فرنسا، وهو ما رفضه الكرملين أيضا.ونتيجة لذلك، قال زيلينسكي إنه ناقش إمكانية عقد اجتماع مباشر مع بوتين في خلال مكالمة هاتفية لاحقة مع .