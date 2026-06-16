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عربي-دولي

عن عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي.. توضيح من الكرملين

Lebanon 24
16-06-2026 | 23:58
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عن عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي.. توضيح من الكرملين
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أكد الكرملين أمس الثلاثاء انه ليس لديه علم بأي اقتراح لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية إنه لم تتم مناقشة إمكانية عقد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا خلال مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد.

وعندما سئل عما إذا كان مثل هذا الاجتماع ممكنا، لم يقدم أوشاكوف إجابة واضحة، مضيفا: "لم يتقدم إلينا أحد بمثل هذا الاقتراح".

واقترح زيلينسكي لأول مرة عقد اجتماع مع بوتين في أوائل يونيو الجاري في رسالة مفتوحة قبل المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ، حيث اقترح أن يجتمعا على أرض محايدة.

ورفض بوتين العرض ووصف الرسالة بأنها "وقحة".

وذكر زيلينسكي في وقت لاحق أنه بالتنسيق مع مجموعة السبع للديمقراطيات الصناعية الرائدة، تم تقديم عرض لموسكو لعقد اجتماع في فرنسا، وهو ما رفضه الكرملين أيضا.

ونتيجة لذلك، قال زيلينسكي إنه ناقش إمكانية عقد اجتماع مباشر مع بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية لاحقة مع ترامب.

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