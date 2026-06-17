خلاف شركة "أنثروبيك" وإدارة ترامب تابع.. هؤلاء سيكونون بمرمى الحظر

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أوردت صحيفة " بوست" أن الأميركي منفتحة على إجراء محادثات مع شركة "أنثروبيك" بشأن حظر الأجانب من الوصول إلى أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي.وفي هذا الإطار، قال مسؤول كبير في ، إن هناك إمكانية للتوصل إلى حل مباشر مع الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي.وتابع مصدر مطلع على الأمر: "لا يمكننا أن نترك النماذج الرائدة تخرج عن السيطرة، الأمر كله يتعلق بتسوية الأمور مع داريو".وتشير التعليقات الصادرة من البيت الأبيض إلى أن إدارة قد تحول توجيه الرقابة على الصادرات، الصادر الأسبوع الماضي، والذي أجبر "أنثروبيك" على تعطيل نماذجها "فابل 5" و"ميثوس 5" في جميع أنحاء العالم، بمثابة نقطة انطلاق للمحادثات بدلا من كونه قيدا دائما على نماذج الشركة.واشتعل الخلاف بين الشركة وإدارة ترامب، الأسبوع الماضي، عندما أعلنت "أنثروبيك" أن وزارة التجارة أمرتها بمنع وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.وعطلت الشركة نموذج "فابل 5" و"ميثوس 5" عالميا لعجزها عن قصر استخدام النماذج على المستخدمين داخل أميركا فقط.كما رفضت طلبا من رئيس الوزراء كير ستارمر لاستثناء المواطنين والشركات من الأمر، وفقا لما ذكرته صحيفة التلغراف.وقالت "أنثروبيك" إن الحكومة استندت إلى احتمال "اختراق القيود"، مما قد يسمح للنماذج بتحديد نقاط الضعف في البرمجيات.وأوضح مسؤولو الشركة أن المسؤولين قدموا أدلة شفهية فقط حول مشكلة محدودة.ورفضت "أنثروبيك" هذا الإجراء الواسع، وقالت الشركة في بيان بعد فرض الإجراءات على نماذجها عالية المستوى: "نحن لا نتفق على أن اكتشاف احتمال محدود لاختراق القيود يجب أن يكون سبباً لسحب نموذج تجاري يستخدم من قبل مئات الملايين من الأشخاص".