أمين عام "الناتو": فتح مضيق هرمز سيعزز الاستقرار الإقليمي

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قال أمين عام ، مارك روته، إن أكدت "بوضوح تام أن رادعها يتمتع بقوة كبيرة وفعالية عالية".وفي تصريحات نقلتها وكالة " "، قال روته إن التوضيح الأميركي يأتي في وقت مهم لتعزيز الردع ضد أي تهديدات محتملة تواجه الحلف، مشدداً على دوره الحيوي في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.كذلك، نوّه روته إلى أن الولايات المتحدة أكدت التزامها الكامل والراسخ تجاه حلف شمال الأطلسي، مما يعكس الدعم الأميركي المستمر لأمن والعالم.وشدد على أن هذا الالتزام يشكل "حجر الزاوية في قوة الحلف ووحدته في مواجهة التحديات المختلفة".وفي ما يخص العلاقات مع ، قال روته إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران "يخلق فرصة حقيقية وواعدة لضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية في ".وأوضح أن مذكرة التفاهم بين وطهران تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال الدبلوماسية والتعاون الدولي.وأعرب أمين عام حلف الناتو عن تفاؤله بأن فتح مضيق هرمز سيشكل خطوة كبيرة إلى الأمام في سبيل تعزيز الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة البحرية.