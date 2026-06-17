باستخدام الذكاء الاصطناعي... كيف غيّرت الطائرات المسيّرة قواعد الحرب؟

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ذكرت "العربية"، أنّ الطائرات المسيّرة لم تعدّ مجرد أسلحة منخفضة التكلفة تُدار عن بعد، بل دخلت مرحلة نوعية جديدة مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميمها وإنتاجها وتشغيلها.وهذا التحوّل النوعي غير المسبوق يمنح الجيوش قدرات استثنائية، ويُغيّر شكل الحروب كما عرفها العالم لعقود، لكن في المقابل، يثير مخاوف متزايدة من مستقبل تصبح فيه "الآلات الذكية" قادرة على اختيار أهدافها بنفسها وتقرر وحدها "من يموت ومن يعيش".وفي اب 2025، بدأ الجيش الأوكراني بنشر طائرات اعتراضية من دون طيار يقودها بشر، دون استخدام الذكاء الاصطناعي.ونجحت في تطوير مسيرة "بي- 1 صن"، وهي إحدى أوائل الطائرات الاعتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.وأعلنت شركة "سكاي فول"، إحدى كبرى شركات تصنيع الطائرات المسيّرة الأوكرانية، أن طائراتها الاعتراضية نفّذت عشرات الضربات بمساعدة الذكاء الاصطناعي منذ تشرين الثاني 2025.وتُعدّ هذه الطائرات المسيّرة الاعتراضية جزءاً من مجموعة أسلحة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تم نشرها في الأشهر الأخيرة بعد تدريبها على كميات هائلة من البيانات التي أنتجتها الحرب.وبحسب الباحث السياسيّ الأوكرانيّ خليل عزمة، أصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً مضاعفاً للقوة أكثر من كونه عاملاً حاسماً بمفرده، ومنح الجيش الأوكراني القدرة على استثماره بسرعة أكبر في الرصد والاستجابة واتخاذ القرار.