لماذا رمى ترامب كرة "حزب الله" في ملعب سوريا؟

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وجاءت تطلعات ترامب بهذا الخصوص مدفوعة بقرار اتخذه البيت الأبيض مؤخراً برفع اسم من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في تقديم حوافز سياسية لدمشق. كما ويأتي ذلك رغم قرار الأخيرة إرجاء لقاء المكتب البيضاوي، والنأي بنفسها عن الانخراط في الصراع المسلح في .



واصطدم التوجه الأميركي برفض من الشرع، الذي استبعد أن تضطلع دمشق بدور "الشرطي الأمني" في لبنان، مؤكداً أن زمن التدخلات العسكرية في لبنان قد انتهى بشكل نهائي، مضيفاً أن أولويات دمشق تتركز حالياً على تعزيز سيادتها الداخلية، والعمل على تجفيف منابع النفوذ في الداخل، بعيداً عن أي انخراط مباشر في الصراعات الإقليمية.



وأعرب ترامب في تصريحات على هامش قمة مجموعة السبع عن ضيقه من حجم الدمار في لبنان نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، مستنكراً تدمير مجمعات سكنية كاملة وإسقاط مبانٍ ضخمة بهدف استهداف أفراد محددين، ما يؤدي إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، وقال إن هذا النهج "لا يمكن أن يستمر".



وطرح ترامب بديلاً استراتيجياً يعتمد على دور القيادة السورية، مشيداً بالرئيس الشرع واصفاً إياه بأنه "رجل كفء للغاية" و"حقق إنجازات كبيرة في بلاده".



وأكد أن سوريا تمثل خياراً مناسباً للتعامل مع ملف "حزب الله"، مشيراً إلى أنها قادرة على أداء هذا الدور بشكل أفضل من ، ومن دون ما وصفه بـ"الدمار الهائل" في حال تعذر ذلك على تل أبيب. ذكر موقع "إرم نيوز" أنه في أعقاب تأجيل الزيارة الرسمية التي كانت مقررة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض في منتصف شهر حزيران الحالي، فجّر الرئيس الأميركي تحولاً دراماتيكياً من منصة قمة مجموعة السبع (G7) في فرنسا، ملقياً بكرة ملف التعامل مع " " في ملعب دمشق كبديل للعمليات العسكرية .وجاءت تطلعات ترامب بهذا الخصوص مدفوعة بقرار اتخذه البيت الأبيض مؤخراً برفع اسم من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في تقديم حوافز سياسية لدمشق. كما ويأتي ذلك رغم قرار الأخيرة إرجاء لقاء المكتب البيضاوي، والنأي بنفسها عن الانخراط في الصراع المسلح في .واصطدم التوجه الأميركي برفض من الشرع، الذي استبعد أن تضطلع دمشق بدور "الشرطي الأمني" في لبنان، مؤكداً أن زمن التدخلات العسكرية في لبنان قد انتهى بشكل نهائي، مضيفاً أن أولويات دمشق تتركز حالياً على تعزيز سيادتها الداخلية، والعمل على تجفيف منابع النفوذ في الداخل، بعيداً عن أي انخراط مباشر في الصراعات الإقليمية.وأعرب ترامب في تصريحات على هامش قمة مجموعة السبع عن ضيقه من حجم الدمار في لبنان نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، مستنكراً تدمير مجمعات سكنية كاملة وإسقاط مبانٍ ضخمة بهدف استهداف أفراد محددين، ما يؤدي إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، وقال إن هذا النهج "لا يمكن أن يستمر".وطرح ترامب بديلاً استراتيجياً يعتمد على دور القيادة السورية، مشيداً بالرئيس الشرع واصفاً إياه بأنه "رجل كفء للغاية" و"حقق إنجازات كبيرة في بلاده".وأكد أن سوريا تمثل خياراً مناسباً للتعامل مع ملف "حزب الله"، مشيراً إلى أنها قادرة على أداء هذا الدور بشكل أفضل من ، ومن دون ما وصفه بـ"الدمار الهائل" في حال تعذر ذلك على تل أبيب.

وأشارت مصادر غربية، في حديثها مع "إرم نيوز"، إلى أن تأجيل اللقاء الأميركي السوري الذي كان مقرراً لبحث الترتيبات الإقليمية لا يعني تعطل المباحثات بين الجانبين.



وبحسب المصادر، فإن الرئيسين ترامب والشرع يحتفظان بقنوات اتصال مباشرة، مستندة إلى الأرضية التي تشكلت منذ زيارة الشرع إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني 2025.



وأكدت المصادر الغربية، أن الخطوة الأميركية الأخيرة بمكافأة دمشق سياسياً مع انخراط وفود اقتصادية سورية في منتدى الطاقة التابع للمجلس الأطلسي بواشنطن لبحث الاستثمارات والشراكات النفطية، جاءت متبوعة ببحث واشنطن عن شريك ميداني يضبط الفوضى التي يسبب بها "حزب الله" في المنطقة.

وحذر خبراء، من الإفراط في التفاؤل برؤية ترامب، واصفين إياها بالمقاربة التبسيطية التي تصطدم بتعقيدات بالغة الحساسية على الأرض.



وفي ما يتعلق بأولويات الداخل السوري، يرى الخبير السياسي جمعة سليمان النسعة أن سوريا خرجت حديثاً من مرحلة انتقال سياسي معقدة وأزمات اقتصادية حادة، ما يجعل مؤسساتها الأمنية والعسكرية تركز حالياً على تعزيز الاستقرار الداخلي وإعادة الإعمار.



وأضاف أن دمشق لا تمتلك حالياً القدرة العسكرية أو المالية لخوض صراعات خارجية أو حرب بالوكالة ضد تنظيمات مسلحة مثل "حزب الله"، وهو ما يفسر، بحسب رأيه، توجهها نحو تجنب الانخراط في هذا النوع من المواجهات خارج حدودها.

وفي ما يخص حساسية التاريخ اللبناني-السوري، يشير النسعة، إلى أن أي تلميح لعودة عسكرية سورية إلى لبنان يفجر حساسية مفرطة لدى الشارع اللبناني بالنظر لتركات الوجود العسكري السابق الذي امتد لثلاثة عقود.



وأكد، أن دمشق الجديدة تريد الاندماج في المحيط العربي الدولي كدولة مستقرة، والتحول إلى شرطي أمني لصالح الطروحات الأميركية سيعيدها إلى مربع الأزمات والعزلة.



من جهته، رأى الخبير السياسي ميشيل نجم أن هجوم ترامب على نتنياهو يعكس، بحسب تقديره، تزايد تحفظات واشنطن حيال الكلفة الإنسانية للحرب.



وأضاف أن إسرائيل، ورغم ما تواجهه من تحديات في جنوب لبنان، لن تقبل بأي حال من الأحوال بعودة أي نشاط عسكري سوري إلى حدودها الشمالية، ما يجعل المقترح الأميركي أقرب إلى أداة ضغط سياسية على الأطراف المعنية أكثر من كونه خطة قابلة للتطبيق على الأرض.

واعتبر نجم في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الرؤية الأميركية تعكس رغبة واشنطن في إرساء أسلوب "الضربات الجراحية" في مكافحة الإرهاب والاعتماد على قوى محلية تمتلك معلومات جغرافية واستخباراتية دقيقة عوضاً عن القصف الجوي العشوائي.



وأوضح، أن ترامب يدرك جيداً خطورة الترسانة الصاروخية التي يمتلكها حزب الله، والإنهاك الكبير الذي يعانيه الجيش الإسرائيلي في حروب المدن، ومن هنا تنبع محاولته لتعهيد هذه المهمة لدمشق.



وخلص نجم، إلى أن تفكيك بنية الحزب العسكرية يتطلب تنسيقاً دولياً استخباراتياً معقداً، ولا يمكن لدولة في طور التعافي مثل سوريا أن تتحمل منفرِدة كلفة هذا الاصطدام دون غطاء جوي ومالي دولي شامل.