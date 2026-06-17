إحراق جدار تذكاري في لندن.. السلطات تتهم شخصين بينهما إيراني

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قالت الشرطة في ، اليوم الأربعاء، إن السلطات وجهت اتهاما إلى رجل يحمل الجنسيتين والإيرانية بإشعال ‌حريق عمدا عند جدار تذكاري في شمال في نيسان، وهي منطقة يقطنها عدد كبير من .ووجهت السلطات الاتهام إلى فلاحي (45 عاماً) بتنفيذ هجوم على جدار في منطقة جولدرز جرين يضم صوراً لمتظاهرين يعتقد أن السلطات قتلتهم في كانون الثاني. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن غدا الخميس.وقالت هيلين فلاناجان، رئيسة قسم في شرطة لندن "تمثل هذه التهمة خطوة أخرى إلى الأمام في ‌التحقيقات الجارية بشأن سلسلة هجمات حرق متعمد استهدفت اليهود وإيرانيين مغتربين في لندن".وأفرجت السلطات عن امرأة (38 عاماً) اعتقلت فيما يتعلق بذات الواقعة، ولن تتخذ ضدها أي إجراءات أخرى.وهذه الواقعة واحدة من عدة وقائع إحراق متعمد استهدفت مواقع في جولدرز جرين ضمن موجة من الهجمات، وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كانت هناك أي صلات محتملة بإيران.وتعرض يهوديان للطعن أيضا ضمن تلك الهجمات، مما دفع الحكومة إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي.