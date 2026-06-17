بالفيديو... طقس عاصف يضرب فيتنام

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📹طقس عاصف يضرب مدينة هو تشي منه في فيتنام
تشهد مدينة هو تشي منه، أكبر مدن فيتنام والتي يتجاوز عدد سكانها 14 مليون نسمة، طقساً متقلباً تخللته رياح قوية وأمطار غزيرة.
وتأتي هذه الأحوال الجوية في وقت تشهد فيه المدينة عادةً تقلبات مناخية موسمية تؤثر على الحركة اليومية والبنية… pic.twitter.com/nMKBqmzobY
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 17, 2026
📹طقس عاصف يضرب مدينة هو تشي منه في فيتنام
تشهد مدينة هو تشي منه، أكبر مدن فيتنام والتي يتجاوز عدد سكانها 14 مليون نسمة، طقساً متقلباً تخللته رياح قوية وأمطار غزيرة.
وتأتي هذه الأحوال الجوية في وقت تشهد فيه المدينة عادةً تقلبات مناخية موسمية تؤثر على الحركة اليومية والبنية… pic.twitter.com/nMKBqmzobY