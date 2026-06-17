مصدر إيراني: زيارة الوفد المفاوض إلى سويسرا قائمة ولم تُلغَ

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أكد مصدر إيراني مطلع، أن زيارة الوفد المفاوض إلى سويسرا لا تزال قائمة، نافياً الأنباء المتداولة بشأن إلغائها.وقال المصدر، المقرب من فريق التفاوض في تصريح لوكالة "فارس"، إن "زيارة الوفد المفاوض إلى سويسرا لم تُلغَ حتى لحظة إعداد هذا الخبر"، وذلك رداً على التكهنات التي أثيرت حول مصير الزيارة.وأضاف أن التفاصيل المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم لا تزال موضع نقاش ودراسة ومشاورات بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.وأوضح المصدر أن "المشاورات مستمرة على مستويات مختلفة، وأن أي قرار نهائي يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم أو البرامج المرتبطة بها سيتم الإعلان عنه رسمياً في الوقت المناسب".وفي سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" بأن وإيران والدول الوسيطة تجري مشاورات بشأن تأجيل توقيع مذكرة التفاهم من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء المقبل.وذكر التقرير أنه في حال إقرار ذلك، فقد يتم توقيع المذكرة إلكترونياً قبل الموعد المحدد، الأمر الذي قد يسمح بالتنفيذ المبكر للبنود المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، ويفتح المجال أمام نشر النص الكامل للاتفاق.وأشار الموقع، إلى وجود تباين بين المصادر بشأن ما إذا كانت عملية التوقيع الإلكتروني المبكر قد تمت بالفعل أم لا.وأضاف أن الدافع لتسريع الجدول يتمثل في استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، لافتاً إلى أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى صباح الأربعاء، فيما لا تزال المحادثات الأميركية المقررة في سويسرا يوم الجمعة قائمة.وبحسب التقرير، سيركز الاجتماع المقرر يوم الجمعة، برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي ورئيس باقر قاليباف، على إطلاق مفاوضات رسمية بشأن البرنامج الإيراني.