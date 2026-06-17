نص الاتفاق بين طهران وواشنطن.. إليكم البنود

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نشرت الرسمية التفاصيل والبنود التي تم التوصل إليها في إطار الاتفاق النهائي ومذكرة التفاهم بين والولايات المتحدة الأميركية.وتقضي بنود الاتفاق بالتزام بإنهاء جميع المفروضة على إيران وفقاً لجدول زمني متفق عليه في إطار الاتفاق النهائي، إلى جانب بمنح حق الوصول إلى أموالها المجمدة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم.وفيما يخص الحصار البحري وحركة الملاحة، ستبدأ أميركا فوراً برفع الحصار البحري عن إيران فور التوقيع، على أن ينتهي هذا الحصار بالكامل في غضون ثلاثين يوماً، بينما تتخذ إيران التدابير اللازمة لضمان سلامة مرور السفن التجارية بين وخليج عُمان، مع تحديد مهلة ستين يوماً فقط يكون فيها العبور من دون رسوم.أما بشأن الملف ، فقد نص الاتفاق على تفكيك المواد المخصبة نووياً بموجب اتفاق متبادل وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى توافق الطرفين على حل مسألة مخزونات المواد المخصبة من خلال آلية مشتركة ومتفق عليها بينهما.وعلى الصعيد العسكري والضمانات الدولية، يتعهد الطرفان والأميركي وحلفاؤهما بعدم شن أي حرب أو عمليات عسكرية ضد بعضهم البعض من الآن فصاعداً، على أن يتم تأكيد هذا الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن التابع للأمم المتحدة.