تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قاليباف: حققنا بالمفاوضات مكاسب تفوق العمل العسكري والخصوم أدركوا أن سيفنا جاهز

Lebanon 24
17-06-2026 | 16:54
A-
A+
قاليباف: حققنا بالمفاوضات مكاسب تفوق العمل العسكري والخصوم أدركوا أن سيفنا جاهز
قاليباف: حققنا بالمفاوضات مكاسب تفوق العمل العسكري والخصوم أدركوا أن سيفنا جاهز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين بطهران، محمد باقر قاليباف، أنه نقل رسمياً إلى نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، موقف بلاده المتمثل في انعدام الثقة بواشنطن، وذلك بالتزامن مع اقتراب الجانبين من توقيع اتفاق التفاهمات المشتركة.
Advertisement

وأكد قاليباف، خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن المسار التفاوضي الحالي يكتسب خصوصية مغايرة للجولات السابقة لكونه يرتكز مباشرة على "انتصارات الميدان العسكرية" التي أصبحت الركيزة الأساسية للوفد الدبلوماسي. وتابع قائلاً: "بصفتي كبيراً للمفاوضين، فإنني الشخص الأكثر تشككاً، وقد أبلغت جيه دي فانس بذلك صراحة، ورغم ذلك خضنا هذه المفاوضات بحسن نية".

ووصف رئيس البرلمان التفاوض بأنه امتداد لـ"أساليب النضال"، مشيراً إلى أن بلاده نجحت عبر الطاولة في انتزاع مكاسب تتجاوز ما كان يمكن إنجازه بالخيار العسكري المنفرد. وفي هذا السياق، كشف عن كواليس الاتفاق مبيناً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قاد جهوداً مباشرة حتى ساعات متأخرة من الليل لتثبيت وقف إطلاق النار، مما أسفر عن التنفيذ الفوري لرفع الحصار في الليلة نفسها، بعدما كان مجدولاً للاستكمال خلال ثلاثين يوماً.

وأوضح المسؤول الإيراني أن جهوزية القوة العسكرية كانت العامل الحاسم في فرض شروط طهران، معقباً: "بعد عملية النصر، استوعب الخصوم أن إيران عندما تفاوض، فإن سيفها يكون حاضراً أيضاً". وزاد بالقول إن خلفيته الأصلية ليست دبلوماسية بل هو "مقاتل" يدير الملف السياسي بروح وثقافة الميدان.

وفيما يخص أولويات الفترة القادمة، شدد قاليباف على ضرورة توجيه الجهود لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وعلاج الأزمات الاقتصادية المتراكمة جراء الحرب، مقراً في الوقت ذاته بحاجة المؤسسة العسكرية الإيرانية لبرامج إعادة إعمار وتحديث شاملة.
مواضيع ذات صلة
ستارمر: حزب العمال يدرك أن خصومنا أكثر خطورة من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 03:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: الحديث عن تحقيق إيران مكاسب بقيمة 14 مليار دولار من تخفيف العقوبات خرافة
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 03:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس تعزّز نهج "جاهز لسوق العمل"
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 03:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلاثة مكاسب لبنانية من مفاوضات واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 03:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

نائب الرئيس

الإيرانية

البرلمان

دبلوماسي

الإيراني

القادمة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:34 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:01 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:34 | 2026-06-17
Lebanon24
16:28 | 2026-06-17
Lebanon24
16:06 | 2026-06-17
Lebanon24
15:58 | 2026-06-17
Lebanon24
15:34 | 2026-06-17
Lebanon24
14:39 | 2026-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24