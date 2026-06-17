قاليباف: حققنا بالمفاوضات مكاسب تفوق العمل العسكري والخصوم أدركوا أن سيفنا جاهز

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أعلن رئيس وكبير المفاوضين بطهران، محمد باقر قاليباف، أنه نقل رسمياً إلى الأميركي، جيه دي فانس، موقف بلاده المتمثل في انعدام الثقة بواشنطن، وذلك بالتزامن مع اقتراب الجانبين من توقيع اتفاق التفاهمات المشتركة.وأكد قاليباف، خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن المسار التفاوضي الحالي يكتسب خصوصية مغايرة للجولات السابقة لكونه يرتكز مباشرة على "انتصارات الميدان العسكرية" التي أصبحت الركيزة الأساسية للوفد الدبلوماسي. وتابع قائلاً: "بصفتي كبيراً للمفاوضين، فإنني الشخص الأكثر تشككاً، وقد أبلغت جيه دي فانس بذلك صراحة، ورغم ذلك خضنا هذه المفاوضات بحسن نية".ووصف رئيس البرلمان التفاوض بأنه امتداد لـ"أساليب النضال"، مشيراً إلى أن بلاده نجحت عبر الطاولة في انتزاع مكاسب تتجاوز ما كان يمكن إنجازه بالخيار العسكري المنفرد. وفي هذا السياق، كشف عن كواليس الاتفاق مبيناً أن الرئيس الأميركي قاد جهوداً مباشرة حتى ساعات متأخرة من الليل لتثبيت وقف إطلاق النار، مما أسفر عن التنفيذ الفوري لرفع الحصار في الليلة نفسها، بعدما كان مجدولاً للاستكمال خلال ثلاثين يوماً.وأوضح المسؤول الإيراني أن جهوزية القوة العسكرية كانت العامل الحاسم في فرض شروط ، معقباً: "بعد عملية النصر، استوعب الخصوم أن عندما تفاوض، فإن سيفها يكون حاضراً أيضاً". وزاد بالقول إن خلفيته الأصلية ليست دبلوماسية بل هو "مقاتل" يدير الملف السياسي بروح وثقافة الميدان.وفيما يخص أولويات الفترة ، شدد قاليباف على ضرورة توجيه الجهود لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وعلاج الأزمات الاقتصادية المتراكمة جراء الحرب، مقراً في الوقت ذاته بحاجة المؤسسة العسكرية لبرامج إعادة إعمار وتحديث شاملة.