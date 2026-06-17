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عربي-دولي

أميركا وإيران وقعتا مذكرة التفاهم عن بعد.. اتفاق من 14 بندا يدخل حيّز التنفيذ

Lebanon 24
17-06-2026 | 18:34
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أميركا وإيران وقعتا مذكرة التفاهم عن بعد.. اتفاق من 14 بندا يدخل حيّز التنفيذ
أميركا وإيران وقعتا مذكرة التفاهم عن بعد.. اتفاق من 14 بندا يدخل حيّز التنفيذ photos 0
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وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسميا وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، قال ترامب أثناء مغادرته قصر فرساي: "وقعت مذكرة التفاهم مع إيران".

ووقع ترامب مذكّرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس، مساء الأربعاء، بعدما أورد موقع أكسيوس الإخباري أن التوقيع جرى خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي.
 
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وقال المسؤول "يمكنني أن أؤكد التوقيع"، لدى سؤاله بشأن التقرير الذي أفاد بأن ترامب شخصيا وقّع نسخة خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بعد قمة مجموعة السبع.

وبالتزامن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن توقيع مذكرة التفاهم تم رسميا لكن سيتعين على الوفد المفاوض التوجه إلى سويسرا مشيرا إلى إلغاء إجراء حفل توقيع كان مقررا الجمعة.
ونشرت وكالة إيرنا صورا لتوقيع بزشكيان على مذكرة التفاهم مع أميركا.
 
وفيما يلي مسودة الوثيقة كاملة:

1. تعلن إيران والولايات المتحدة، إلى جانب حلفائهما في الحرب الحالية، بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، إنهاء فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعدا بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الوثيقة وبقية الوثائق.

2. تتعهد إيران والولايات المتحدة باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضي البلدين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

3. تتعهد إيران والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بشرط الموافقة المتبادلة.

4. ترفع الولايات المتحدة بمجرد توقيع مذكرة التفاهم الحصار البحري على موانئ إيران وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد إيران، وتعيد إيران حركة الملاحة البحرية إلى طاقتها الكاملة في غضون فترة أقصاها 30 يوما، وتكون حركة السفن متناسبة مع حجم حركة الملاحة قبل اندلاع الحرب. وتتعهد الولايات المتحدة أيضا بسحب قواتها من المناطق المحيطة في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي.

5. ستتخذ إيران بمجرد توقيع مذكرة التفاهم خطوات فورية لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج إلى خليج عمان والعكس في غضون 30 يوما إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب، مع مراعاة ضرورة إزالة طهران للعوائق التقنية وإبطال مفعول الألغام.

6. تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها بالمنطقة، بإعداد خطة شاملة متفق عليها بين الطرفين لإعادة الإعمار وتحقيق
النمو الاقتصادي في إيران، مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وسيتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة في غضون 60 يوما، وهي تأتي في إطار الاتفاق النهائي.

7. تلتزم الولايات المتحدة بإلغاء جميع العقوبات التي تواجه إيران في الآونة الحالية، وفقا لجدول زمني يجري الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى جميع العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن بشكل إحادي، سواء كانت أولية أو ثانوية.

8. تعيد إيران التأكيد على أنها لن تطور مطلقا أسلحة نووية. اتفقت الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة على أن مصير المواد المخصبة ومصير جميع القضايا النووية الأخرى المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك احتياجات طهران النووية، سيجري تناولها بشكل واف في اتفاق نهائي؛ وسيؤكد هذا الاتفاق النهائي أحكام هذه الوثيقة.

9. تتفق إيران والولايات المتحدة على أنهما سيحافظان على الوضع الراهن لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ ستحافظ طهران على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، فيما لن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية أو تعزز قواتها في المنطقة.

10. تتعهد الولايات المتحدة بأن تصدر وزارة الخزانة الأميركية بمجرد توقيع مذكرة التفاهم وحتى تاريخ رفع العقوبات إعفاءات
لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وخلافه.
11. تتعهد الولايات المتحدة، في ضوء التقدم المحرز في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، بالإفراج عن أموال إيران
وأصولها المجمدة أو المقيدة وإتاحتها بالكامل. وستستخدم هذه الأموال، سواء كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو تم تحويلها، لأي دفعة نهائية للمستفيد يحددها البنك المركزي الإيراني، وستكون متاحة للاستخدام بالكامل. وتتعهد الولايات المتحدة أيضا بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة بناء على ذلك.

12. تتفق إيران والولايات المتحدة على وضع آلية تنفيذ للإشراف على التنفيذ الناجح والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.

13. بعد توقيع مذكرة التفاهم، وبمجرد تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل إيران والولايات المتحدة في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق فقط بباقي المواد.

14. سيتم إقرار الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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