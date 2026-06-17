من بينها تأكيد إيران عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.. هذه أبرز بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

تم توقيع مذكرة التفاهم بين وإيران، والتي تتعهد بموجبها بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما ضمن مفاوضات مرتقبة، مقابل رفع المفروضة عليها.

وفي هذا الإطار، وصف مسؤول أميركي رفيعُ التعهد بأنه "انتصار كبير"، موضحا للصحفيين تفاصيل المذكرة.إليكم أبرز بنود مذكرة التفاهم- وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما بما يشمل .- احترام سيادة ووحدة أراضي كل طرف وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.- التفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.- بدء رفع الحصار والقيود البحرية على فورا واستكماله خلال 30 يوما.- ضمان حرية الملاحة واستئناف حركة السفن مع بحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز.- إعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.- رفع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني يُحدد في الاتفاق النهائي.- معالجة ملف التخصيب بالتوافق بين الطرفين وتأكيد إيران عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.- إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات والخدمات المرتبطة بها.- الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وفق آلية متفق عليها.- إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة والاتفاق النهائي.- بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود التمهيدية المتفق عليها.- اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من الدولي.وكان الرئيس الأميركي ، وقع صباح اليوم الخميس، مذكرة التفاهم مع إيران، والرئيس مسعود بزشكيان وقّع عن الجانب الإيراني.