تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من بينها تأكيد إيران عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.. هذه أبرز بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
17-06-2026 | 23:26
A-
A+
من بينها تأكيد إيران عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.. هذه أبرز بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
من بينها تأكيد إيران عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.. هذه أبرز بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تتعهد بموجبها طهران بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما ضمن مفاوضات مرتقبة، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
 
Advertisement
 
وفي هذا الإطار، وصف مسؤول أميركي رفيعُ التعهد الإيراني بأنه "انتصار كبير"، موضحا للصحفيين تفاصيل المذكرة.

إليكم أبرز بنود مذكرة التفاهم

- وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما بما يشمل لبنان.

- احترام سيادة ووحدة أراضي كل طرف وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

- التفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

- بدء رفع الحصار والقيود البحرية على إيران فورا واستكماله خلال 30 يوما.

- ضمان حرية الملاحة واستئناف حركة السفن مع بحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز.

- إعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.

- رفع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني يُحدد في الاتفاق النهائي.

- معالجة ملف التخصيب بالتوافق بين الطرفين وتأكيد إيران عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

- إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانية والخدمات المرتبطة بها.

- الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وفق آلية متفق عليها.

- إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة والاتفاق النهائي.

- بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود التمهيدية المتفق عليها.

- اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقع صباح اليوم الخميس، مذكرة التفاهم مع إيران، والرئيس مسعود بزشكيان وقّع عن الجانب الإيراني.
 
مواضيع ذات صلة
وكالة فارس: تسهيل حركة السفن التجارية الإيرانية وتخفيف القيود أبرز محاور مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سي أن أن عن مصدر: الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران يتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يعبّر عن مخاوفه من مذكرة التفاهم الجارية بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ما دفعني للتوقيع على مذكرة التفاهم هو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الأمن

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:06 | 2026-06-18
Lebanon24
03:33 | 2026-06-18
Lebanon24
03:30 | 2026-06-18
Lebanon24
03:22 | 2026-06-18
Lebanon24
03:14 | 2026-06-18
Lebanon24
03:07 | 2026-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24