يُعتبر من أهم القصور الملكية في فرنسا.. ماكرون يكشف سبب توقيع مذكرة التفاهم في قصر فرساي

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يُعد قصر فرساي من أهم القصور الملكية في ، ويقع في مدينة فرساي التي تبعد 25 كيلومتراً غرب وسط مدينة ، إلا أن هذا الأمر لم يكن السبب في توقيع الرئيس الأميركي لمذكرة التفاهم مع في أروقته.كما لم يكن "الذهب" الذي يزين المكان الفاخر والتاريخي، والذي أبدى إعجابه به، السبب أيضاً.بل أهمية هذا المكان التاريخية، ودلالته على العلاقة بين أميركا وفرنسا، بحسب ما ألمح إليه ماكرون، بعيد مرافقته ترامب إلى سيارته قبل مغادرته البلاد عائداً إلى .وأكد ماكرون في تصريحات للصحافيين، اليوم الخميس، أن هذا القصر شهد أول اعتراف ودعم فرنسي لاستقلال أميركا الذي مضى عليه 250 عاماً.إذ قال إن بنجامين فرانكلين أقنع في هذا القصر الملك الفرنسي لويس السادس عشر، عام 1788 بدعم استقلال الولايات المتحدة.لهذا يُعد قصر فرساي رمزاً مفصلياً لتاريخ التحالف والدبلوماسية الأميركية-الفرنسية؛ إذ شهد المفاوضات والقرارات التي صاغت التحالف الداعم للثورة الأميركية، التي تُوجت بتوقيع معاهدات فرساي لإنهاء حرب الاستقلال عام 1783، ليصبح الشاهد الأبرز على ولادة الولايات المتحدة كدولة مستقلة.فعام 1778 شهد القصر في عهد الملك "لويس السادس عشر اتخاذ القرارات الملكية بتقديم الدعم العسكري والمالي للمستعمرات الأميركية، ما مهد الطريق لمعاهدة التحالف التاريخية التي دعمت القوات الأميركية ضد .