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عربي-دولي

كوراساو تسجّل اسمها في "غينيس" رسمياً (صورة)

Lebanon 24
18-06-2026 | 11:33
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كوراساو تسجّل اسمها في غينيس رسمياً (صورة)
كوراساو تسجّل اسمها في غينيس رسمياً (صورة) photos 0
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دخلت جزيرة كوراساو الكاريبية تاريخ كرة القدم، بعد تسجيلها رسميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

 
واستهل المنتخب مشاركته الأولى في مونديال 2026 بخسارة أمام ألمانيا بنتيجة (1-7)، غير أنّ الوصول إلى البطولة يُعد إنجازًا استثنائيًا بالنظر إلى محدودية الإمكانات وعدد السكان الذي لا يتجاوز 156 ألف نسمة.


وسُلّمت الشهادة الرسمية إلى رئيس اتحاد كرة القدم في كوراساو، جيلبرت مارتينا، خلال مراسم أُقيمت في مدينة هيوستن الأميركية.


وبلغ عدد سكان الجزيرة عند التأهل 156,115 نسمة، لتتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم آيسلندا، التي وصل عدد سكانها إلى نحو 350 ألف نسمة عند مشاركتها في كأس العالم 2018.


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