كوراساو تسجّل اسمها في "غينيس" رسمياً (صورة)

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👏 Кюрасао официально попало в Книгу рекордов Гиннесса как самая малонаселенная страна, когда-либо выходившая на чемпионат мира – всего около 156 тысяч жителей. Примерно как Нефтекамск, Серпухов или Хасавюрт pic.twitter.com/4uQeYmElKg
— Спортс" (@sportsru) June 18, 2026
👏 Кюрасао официально попало в Книгу рекордов Гиннесса как самая малонаселенная страна, когда-либо выходившая на чемпионат мира – всего около 156 тысяч жителей. Примерно как Нефтекамск, Серпухов или Хасавюрт pic.twitter.com/4uQeYmElKg