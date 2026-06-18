قبيل التوقيع...خامنئي يعلن موافقته على مذكرة التفاهم مع أميركا

أكد المرشد الايراني مجتبى ، أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، مضيفاً أن الرئيس الأميركي استخدم، ومن موقع العجز، مختلف الأدوات للتوصل إلى المذكرة.

وأضاف أنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب .

وأكد خامنئي أن المفاوضات التي ستجريها في لا تعني قبولها بشروط "العدو"، مشيراً إلى أن الرئيس أكد له أنه إذا أراد الطرف الأميركي التمادي في مطالبه فإن لن تخضع لذلك.