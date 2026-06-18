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عربي-دولي

قبيل التوقيع...خامنئي يعلن موافقته على مذكرة التفاهم مع أميركا

Lebanon 24
18-06-2026 | 13:40
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قبيل التوقيع...خامنئي يعلن موافقته على مذكرة التفاهم مع أميركا
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أكد المرشد الايراني مجتبى خامنئي، أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، مضيفاً أن الرئيس الأميركي استخدم، ومن موقع العجز، مختلف الأدوات للتوصل إلى المذكرة.

وأضاف أنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني.

وأكد خامنئي أن المفاوضات التي ستجريها إيران في المستقبل لا تعني قبولها بشروط "العدو"، مشيراً إلى أن الرئيس بزشكيان أكد له أنه إذا أراد الطرف الأميركي التمادي في مطالبه فإن طهران لن تخضع لذلك.

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