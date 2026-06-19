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عربي-دولي

هو مهاجر من المكسيك.. الكشف عن "العقل المدبر" لمخطط الهجوم على احتفالية البيت الأبيض

Lebanon 24
19-06-2026 | 02:20
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هو مهاجر من المكسيك.. الكشف عن العقل المدبر لمخطط الهجوم على احتفالية البيت الأبيض
هو مهاجر من المكسيك.. الكشف عن العقل المدبر لمخطط الهجوم على احتفالية البيت الأبيض photos 0
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ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن الشخص المشتبه به بوصفه "العقل المدبر" لمخطط الهجوم بطائرات مسيّرة متفجرة ضد فعالية "يو إف سي" في البيت الأبيض هو مهاجر غير نظامي من المكسيك.
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وبحسب ما أوردته الوزارة، فإن أبراهام ألفاريز (31 عاما) دخل الولايات المتحدة عندما كان طفلا، ولم يغادر البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرته من نوع "بي 2" عام 2001، لكنه حصل لاحقا على حماية من الترحيل في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ضمن برنامج الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة "دي إيه سي إيه".

وكان ألفاريز واحدا من بين 5 متهمين بالمشاركة في مؤامرة لاستهداف الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين كبار آخرين، خلال عرض رياضات قتالية أقيم مساء الأحد في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور آلاف من مشجعي النزالات.

وبحسب الاتهامات، كان المخططون يعتزمون مهاجمة فعالية "يو إف سي فريدوم 250" باستخدام طائرات مسيرة محمّلة بالمتفجرات، ثم استهداف أفراد الحشد الفارين بواسطة فريق من القناصة.

وأفادت السلطات بأن ألفاريز كان مسؤولا عن تخطيط وتنظيم وإدارة الهجوم المنسق، الذي أحبطه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" والسلطات المحلية.
ويحقق المحققون الفيدراليون حاليا مع 23 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا المخطط.
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