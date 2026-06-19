هو مهاجر من المكسيك.. الكشف عن "العقل المدبر" لمخطط الهجوم على احتفالية البيت الأبيض

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ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن الشخص المشتبه به بوصفه "العقل المدبر" لمخطط الهجوم بطائرات مسيّرة متفجرة ضد فعالية "يو إف سي" في هو مهاجر غير نظامي من المكسيك.وبحسب ما أوردته الوزارة، فإن أبراهام ألفاريز (31 عاما) دخل عندما كان طفلا، ولم يغادر البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرته من نوع "بي 2" عام 2001، لكنه حصل لاحقا على حماية من الترحيل في عهد الرئيس الأسبق ، ضمن برنامج الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة "دي إيه سي إيه".وكان ألفاريز واحدا من بين 5 متهمين بالمشاركة في مؤامرة لاستهداف ومسؤولين حكوميين كبار آخرين، خلال عرض رياضات قتالية أقيم مساء الأحد في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور آلاف من مشجعي النزالات.وبحسب الاتهامات، كان المخططون يعتزمون مهاجمة فعالية "يو إف سي فريدوم 250" باستخدام طائرات مسيرة محمّلة بالمتفجرات، ثم استهداف أفراد الحشد الفارين بواسطة فريق من القناصة.وأفادت السلطات بأن ألفاريز كان مسؤولا عن تخطيط وتنظيم وإدارة الهجوم المنسق، الذي أحبطه مكتب التحقيقات "إف بي آي" والسلطات المحلية.ويحقق المحققون الفيدراليون حاليا مع 23 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا المخطط.