قاليباف: المحادثات مع أميركا مشروطة بخطوطنا الحمراء

أكد رئيس الايراني، محمد باقر قاليباف، أن المحادثات مع ستبقى مشروطة بـ«الخطوط الحمراء» التي وضعتها ، وفق وكالة .

وقال قاليباف: "كما أظهرنا في مسار المفاوضات السابق، فإننا ثابتون على الوفاء بالشروط والخطوط الحمراء المحددة، وعلى تحقيق مصالح الشعب "، لافتاً إلى أنه "إذا سعى العدو إلى تجاوز الحدود، فقد أثبتنا أن أصابعنا على الزناد، ولن نتردد في توجيه ضربة قاضية له".

وأعلنت الحكومة ، إرجاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في سويسرا إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من إعلان إلغاء زيارة الأميركي جي دي .