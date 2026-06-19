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عربي-دولي

قاليباف: المحادثات مع أميركا مشروطة بخطوطنا الحمراء

Lebanon 24
19-06-2026 | 05:20
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قاليباف: المحادثات مع أميركا مشروطة بخطوطنا الحمراء
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أكد رئيس مجلس الشورى الايراني، محمد باقر قاليباف، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بـ«الخطوط الحمراء» التي وضعتها طهران، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال قاليباف: "كما أظهرنا في مسار المفاوضات السابق، فإننا ثابتون على الوفاء بالشروط والخطوط الحمراء المحددة، وعلى تحقيق مصالح الشعب الإيراني"، لافتاً إلى أنه "إذا سعى العدو إلى تجاوز الحدود، فقد أثبتنا أن أصابعنا على الزناد، ولن نتردد في توجيه ضربة قاضية له".

وأعلنت الحكومة السويسرية، إرجاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في سويسرا إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

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