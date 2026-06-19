تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل أخفق الاتفاق الأميركي الإيراني في اختباره الأول؟

Lebanon 24
19-06-2026 | 08:00
A-
A+
هل أخفق الاتفاق الأميركي الإيراني في اختباره الأول؟
هل أخفق الاتفاق الأميركي الإيراني في اختباره الأول؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، بعد توقيعها إلكترونيًا، وضعت النظام الإيراني أمام اختبار سياسي مبكر، بعدما انتقلت الأزمة سريعًا من مرحلة تثبيت النص عبر الوسطاء إلى اختبار قدرة طهران على تحويل التوقيع إلى التزامات تنفيذية واضحة.
Advertisement

ووفق البيان السويسري السابق للإلغاء، كان من المقرر عقد محادثات أولية في اجتماع بورغنستوك في سويسرا لبحث تنفيذ الاتفاق، إلا أن وزارة الخارجية السويسرية أعلنت، لاحقًا، أن محادثات الجمعة "لن تُعقد"، بعد إعلان البيت الأبيض تراجع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس عن السفر للقاء المفاوضين الإيرانيين.

وسبق ذلك تأجيل زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى سويسرا، بعد اكتمال التوقيع الإلكتروني على المذكرة، وفق الرواية الباكستانية الخاصة بترتيبات الوساطة.

ودفع إلغاء المحطة السويسرية مرحلة التنفيذ نحو اختبار مبكر لمستوى التفويض الإيراني، وطبيعة الوفد، والجهة القادرة داخل طهران على إصدار التعليمات الأولى في ملفات الملاحة عبر مضيق هرمز، والتواصل الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضبط الجبهات الإقليمية.
 
وقال مصدر دبلوماسي أميركي في سويسرا، مطلع على ترتيبات اجتماع جنيف، إن "واشنطن أبلغت الوسطاء أن حضور الوفد الإيراني إلى سويسرا يجب أن يستند إلى صلاحيات عملية، وأن الفريق الأمريكي طلب قبل الاجتماع أسماء أعضاء الوفد الإيراني، والجهات المخولة باعتماد خطوات التنفيذ الأولى في ملفات الملاحة عبر هرمز والتواصل الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف المصدر  لـ"إرم نيوز"، أن "واشنطن طلبت من الوسطاء الحصول على أجوبة محددة قبل الموعد الذي كان مقررًا لمحادثات بورغنستوك بشأن مستوى الوفد الإيراني، وحدود تفويضه، والجهة التي ستوقّع على أول إجراءات التنفيذ، بعدما رفض الفريق الأمريكي ترك فترة الستين يومًا مفتوحة أمام لجان تفاوضية طويلة تمنح طهران فرصة تأجيل الالتزامات تحت عنوان المشاورات الفنية".

ويكشف إلغاء المحطة السويسرية أن واشنطن تتعامل مع التوقيع الإلكتروني بوصفه بداية لاختبار سياسي وتنفيذي ضيق، يبدأ بضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز، ثم فتح قناة اتصال فنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصولًا إلى ضبط الجبهات الإقليمية التي استخدمتها طهران أدوات ضغط خلال المفاوضات.
 
وأفاد المصدر الأميركي، بأن "إلغاء زيارة الوفد الذي كان سيقوده نائب الرئيس جيه دي فانس جاء بعد عدم إبداء طهران التجاوب المطلوب مع المتطلبات التي أرسلتها واشنطن عبر الوسطاء مؤخرًا، إذ طلبت تسلّم جدول مختصر من 3 مراحل يحدد موعد الخطوة الأولى، والجهة الإيرانية التي ستصدر التعليمات، والقناة التي ستُستخدم لإبلاغ الوسطاء بأي تأخير، في محاولة لإغلاق المساحات التي اعتادت طهران استخدامها بين التوقيع والتنفيذ".

كما أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلكترونيًا جعل الاتفاق "التزامًا سياسيًا جديًا" من جانب واشنطن، لكنه في الوقت نفسه رفع كلفة المناورة على طهران، بحسب المصدر، لأن أي محاولة إيرانية لتأخير إرسال الوفد، أو خفض مستوى الصلاحيات، أو فصل ملف هرمز عن بقية التعهدات، ستُعد خرقًا لروح التفاهم.

ومن هذه الزاوية، يدخل إلغاء المحطة السويسرية ضمن إطار الضغط على طهران، إذ تسعى واشنطن إلى تحويل التوقيع إلى إجراءات قابلة للقياس منذ الأيام الأولى، ومنع النظام الإيراني من فتح جولة تفاوضية جديدة تمنحه فرصة للمناورة.

في المقابل، أوضحت مصادر باكستانية مطلعة على ترتيبات الوساطة، أن "إسلام آباد خفّضت مستوى حضورها السياسي بعد اكتمال التوقيع الإلكتروني، وأبقت قنواتها مع واشنطن وطهران مفتوحة لتفادي انعكاس أي ارتباك على الأسواق والعواصم المعنية بأمن الملاحة".

وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن اتصال شهباز شريف بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خُصص لتثبيت الالتزام أمام الوسيط الباكستاني، والإبقاء على المسار ضمن النص الموقّع.

وأضافت أن إسلام آباد كانت قد دفعت باتجاه تحويل لقاءات سويسرا إلى اجتماعات متابعة عملية، لأن حضورًا سياسيًا رفيع المستوى من دون وفد إيراني مفوض بوضوح كان سيتيح لطهران الاستفادة من المراسم من دون تقديم مؤشرات تنفيذية كافية.
 
من جهتها، أشارت مصادر فرنسية متابعة للمسار التقني، إلى أن "التوقيع أُنجز عبر قناة آمنة داخل فرنسا، وأن باريس تعاملت مع العملية بوصفها خطوة لتثبيت النص بصيغته النهائية"، موضحة أن الاتصالات اللاحقة انحصرت في مستوى التفويض الإيراني وآلية تسليم الملاحظات الأولى إلى الوسطاء.

وتُظهر الساعات الأولى بعد التوقيع، ثم إلغاء اجتماعات سويسرا، أن النظام الإيراني لم يحصل على مكسب مجاني من مذكرة إسلام آباد، إذ حمّله النص التزامات مبكرة في هرمز والملف النووي والجبهات الإقليمية، وجعل أي تأخير في إرسال الوفد أو إصدار التعليمات أو فتح قنوات الاتصال كلفة سياسية فورية أمام واشنطن والوسطاء والكونغرس والأسواق.

ويؤكد هذا المسار أن الاتفاق قائم دون أن يمنح طهران هامش قوة إضافيًا. فقد وضع الرئيس الإيراني توقيعه على النص، وحافظ الوسيط الباكستاني على قنوات التنسيق، وأدخلت واشنطن المذكرة إلى رقابة الكونغرس، بينما وضع إلغاء المحطة السويسرية تنفيذ الاتفاق أمام اختبار مباشر لقدرة طهران على إصدار أوامر واضحة، وقطع الطريق أمام استخدام الغموض الفني والسياسي لتأجيل الالتزامات الأولى.
مواضيع ذات صلة
الاختبار الأول للاتفاق الأميركي – الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 16:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تُعدّل بنود الاتفاق الاميركي الايراني؟
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 16:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينهار الاتفاق الاميركي الايراني؟
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 16:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يلتزم نتنياهو بالاتفاق الايراني الاميركي؟
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 16:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

نائب الرئيس

الإيرانية

الإيراني

من جهته

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:25 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-06-19
Lebanon24
09:30 | 2026-06-19
Lebanon24
09:11 | 2026-06-19
Lebanon24
09:04 | 2026-06-19
Lebanon24
09:00 | 2026-06-19
Lebanon24
09:00 | 2026-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24