فرنسا تشترط اتفاقاً شاملاً لرفع العقوبات عن إيران

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن فرنسا تريد أن تؤدي دوراً في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن باريس لن توافق على رفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران ما لم تكن راضية عن بنود الاتفاق النهائي.
وأضاف بارو، أن المنطقة لن تشهد استقراراً ما لم تفضِ المحادثات الأميركية مع إيران إلى معالجة القضايا المرتبطة ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات المتحالفة معها.
وقال: "التنازلات الكبيرة التي ستكون مطلوبة من إيران سيكون مردودها رفع العقوبات التي فُرضت عليها في الأمم المتحدة".
ونقلت «رويترز» عن بارو قوله إن "فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، ولذلك، وكما كان الحال قبل عشر سنوات، ستكون موافقتها مطلوبة لرفع العقوبات".