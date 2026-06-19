فرنسا تشترط اتفاقاً شاملاً لرفع العقوبات عن إيران

أكد الفرنسي جان نويل ، تريد أن تؤدي دوراً في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج ، مؤكداً أن لن توافق على رفع عقوبات المفروضة على ما لم تكن راضية عن بنود الاتفاق النهائي.

وأضاف بارو، أن المنطقة لن تشهد استقراراً ما لم تفضِ المحادثات الأميركية مع إلى معالجة المرتبطة ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات المتحالفة معها.

وقال: "التنازلات الكبيرة التي ستكون مطلوبة من إيران سيكون مردودها رفع التي فُرضت عليها في الأمم المتحدة".

ونقلت «رويترز» عن بارو قوله إن " عضو دائم في ، ولذلك، وكما كان الحال قبل عشر سنوات، ستكون موافقتها مطلوبة لرفع العقوبات".