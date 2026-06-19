ترامب: الحرب أضعفت إيران عسكريا

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "الحرب أضعفت إيران ولم يعد لديها بعد الآن سلاح جو أو بحرية أو معدات دفاع جوي أو رادارات. وقال: "الديمقراطيون يقولون إن إيران أصبحت في وضع أفضل مما كانت عليه قبل 4 أشهر، فهل يمكن تخيل أن يمر هذا الكلام. انتهى أمر إيران وسنمضي حتى نهاية مهلة 60 يوماً ولن يحصلوا على أي أموال ولا حتى 10 سنتات. لم نلتق مع إيران بدافع اليأس بل هي التي كانت يائسة."