بعد تأجيل اجتماع سويسرا.. طهران تحدد شروط الانتقال إلى الاتفاق النهائي

أعلنت الخارجية أن عقد اجتماع لم يعد أمراً ملحّاً بعد التوقيع إلكترونياً على نص مذكرة التفاهم، مؤكدةً تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً الجمعة إلى موعد آخر.

وأوضحت أن المشاورات تُجرى حالياً عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، مع التخطيط لعقد اجتماع تفاوضي خلال الأيام المقبلة.

كما شددت على أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ أحكام البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم، نافيةً في الوقت نفسه صحة ما تداولته بعض بشأن إغلاق .