مباحثات إيرانية باكستانية تبحث الوساطة والانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

بحثت طهران وإسلام آباد، اليوم الجمعة، مستجدات الأوضاع الإقليمية وملف المفاوضات المرتقبة مع واشنطن
؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية
الباكستانية عن اتصال هاتفي جمع الوزير محمد إسحاق دار بنظيره الإيراني
عباس عراقجي، اتفقا خلاله على أهمية مواصلة التنسيق والحوار في المرحلة المقبلة.
وأعرب وزير الخارجية
الباكستاني عن أمله في نجاح المفاوضات الإيرانية
الأميركية وسيرها بسلاسة نحو نتائج إيجابية، فيما ثمن عراقجي الدور الباكستاني المستمر والجهود البناءة التي تبذلها إسلام آباد في الوساطة بين الطرفين. كما عبّر الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الإسرائيلية
لوقف إطلاق النار في لبنان
وتداعياتها على استقرار المنطقة.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي واسع تمثل في شن غارات عنيفة على بلدات بالجنوب والبقاع، واستهداف منطقة بعلبك للمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم ليل الأربعاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، والتي تضمنت 14 بنداً أبرزها وقف الحرب في لبنان وإطلاق محادثات مدتها 60 يوماً لحل ملف طهران النووي.
وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة السويسرية تأجيل المفاوضات التي كانت مقررة اليوم الجمعة بين إيران
وواشنطن (بمشاركة نائب الرئيس
الأميركي جيه دي فانس ومسؤولين بارزين) إلى أجل غير مسمى.
وجاء الإرجاء بعد اشتراط طهران الحصول على ضمانات بوقف الضربات الإسرائيلية في لبنان قبل بدء المحادثات، وسط استياء إسرائيلي من التفاهم الأميركي الإيراني وإصرار تل أبيب على مواصلة عملياتها وانتشارها في الأراضي اللبنانية
، مما أدى إلى تصاعد التوتر بينها وبين إدارة ترامب.