مباحثات إيرانية باكستانية تبحث الوساطة والانتهاكات الإسرائيلية في لبنان

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بحثت طهران وإسلام آباد، اليوم الجمعة، مستجدات الأوضاع الإقليمية وملف المفاوضات المرتقبة مع ؛ حيث أعلنت الباكستانية عن اتصال هاتفي جمع الوزير محمد إسحاق دار بنظيره عباس عراقجي، اتفقا خلاله على أهمية مواصلة التنسيق والحوار في المرحلة المقبلة.وأعرب الباكستاني عن أمله في نجاح المفاوضات الأميركية وسيرها بسلاسة نحو نتائج إيجابية، فيما ثمن عراقجي الدور الباكستاني المستمر والجهود البناءة التي تبذلها إسلام آباد في الوساطة بين الطرفين. كما عبّر الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات لوقف إطلاق النار في وتداعياتها على استقرار المنطقة.ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي واسع تمثل في شن غارات عنيفة على بلدات بالجنوب والبقاع، واستهداف منطقة بعلبك للمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم ليل الأربعاء بين الرئيس الأميركي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، والتي تضمنت 14 بنداً أبرزها وقف الحرب في لبنان وإطلاق محادثات مدتها 60 يوماً لحل ملف طهران النووي.وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة السويسرية تأجيل المفاوضات التي كانت مقررة اليوم الجمعة بين وواشنطن (بمشاركة الأميركي جيه دي فانس ومسؤولين بارزين) إلى أجل غير مسمى.