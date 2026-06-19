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قدمت هدية من قطر.. ترامب يضع بصمته على الطائرة الرئاسية الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2026 | 23:42
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قدمت هدية من قطر.. ترامب يضع بصمته على الطائرة الرئاسية الجديدة (فيديو)
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قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوقيع على اللوحة التذكارية للطائرة الرئاسية الجديدة "إير فورس وان"، وذلك بعد الكشف عنها رسميا في قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند، تمهيدا لانضمامها إلى أسطول الرئاسة الأميركية.
 
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واعتبر ترامب الطائرة وهي من طراز بوينغ 747 والمقدمة هدية من قطر، أنها "الأكثر فخامة في العالم"، مشيدا بمستوى تجهيزها وتصميمها الجديد الذي يعتمد الأحمر والأبيض والأزرق الداكن مع لمسات ذهبية، في تغيير هو الأول من نوعه مقارنة بالتصميم التقليدي لطائرات الرئاسة الأميركية.

وأعلن ترامب أن الطائرة ستقود تشكيلا جويا خلال احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في الرابع من تموز ، مشيرا إلى أن بقية أسطول الرئاسة سيحمل التصميم الجديد مستقبلا.
 

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