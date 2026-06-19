قدمت هدية من قطر.. ترامب يضع بصمته على الطائرة الرئاسية الجديدة (فيديو)

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🔴 Le président américain trump vient de signer une trappe technique du nouveau B747 offert par le Qatar, et qui remplace désormais Air Force One. pic.twitter.com/TWANxibq5e
— air plus news (@airplusnews) June 19, 2026
🔴 Le président américain trump vient de signer une trappe technique du nouveau B747 offert par le Qatar, et qui remplace désormais Air Force One. pic.twitter.com/TWANxibq5e
🔴 Le président américain Donald J. Trump a déclaré que le nouvel Air Force One offert aux États-Unis par le Qatar participera à un survol lors des célébrations du 4 juillet à Washington, au côté de F-22 et de F-35. https://t.co/sQsQZGudDS pic.twitter.com/S3HLNDOWWi
— air plus news (@airplusnews) June 19, 2026
🔴 Le président américain Donald J. Trump a déclaré que le nouvel Air Force One offert aux États-Unis par le Qatar participera à un survol lors des célébrations du 4 juillet à Washington, au côté de F-22 et de F-35. https://t.co/sQsQZGudDS pic.twitter.com/S3HLNDOWWi