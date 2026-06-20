تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلاف تاريخي يعكر العلاقات بين أوكرانيا وبولندا

Lebanon 24
20-06-2026 | 05:12
A-
A+
خلاف تاريخي يعكر العلاقات بين أوكرانيا وبولندا
خلاف تاريخي يعكر العلاقات بين أوكرانيا وبولندا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال كيريلو بودانوف، مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم السبت، إنه سيتنازل عن وسام منحته له بولندا بعد أن جرد رئيسها كارول نافروتسكي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أعلى وسام شرف في بولندا بسبب خلاف تاريخي.
Advertisement


وتهدد خطوة بودانوف بتفاقم خلاف دبلوماسي بين الشريكين الاستراتيجيين المقربين، في وقت تحشد فيه كييف حلفاءها للضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا.


وقال نافروتسكي، أمس الجمعة، إنه سيجرد زيلينسكي من وسام "النسر الأبيض"، بعد أعاد تسمية وحدة عسكرية باسم "جيش التمرد الأوكراني"، وهو تنظيم متهم بارتكاب مذابح ضد البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار بودانوف إلى أنه سيتخلى عن وسام "الصليب الذهبي" من وسام استحقاق جمهورية بولندا، الذي حصل عليه العام الماضي، للاحتجاج على خطوة وصفها بأنها "هدية" لروسيا.

 وكتب بودانوف على منصات التواصل الاجتماعي "تربط بلدينا علاقات راسخة، ولكل منهما صفحات مختلفة من التاريخ، بعضها بطولي والآخر مأساوي.. ورغم ذلك، ينبغي أن تكون هذه مناسبة للتأمل العميق، لا للتكهنات السياسية السطحية".
مواضيع ذات صلة
لمواجهة التهديدات.. معاهدة دفاعية بين بريطانيا وبولندا
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 16:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي من مرفأ بيروت : العلاقات تاريخية بين البلدين وتجسيدًا لعلاقاتنا الأخوية جاء قرار استئناف الصادرات اللبنانية ليؤكد دعمها استقرار لبنان ولضمان عدم اسخدامه كمنصة
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 16:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: زيارة نتنياهو أفضت إلى تحسن تاريخي في العلاقات بين "إسرائيل" والامارات
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 16:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حبوب تشعل خلافاً بين أوكرانيا وإسرائيل.. ما قصتها؟
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 16:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

مكتب الرئيس

فولوديمير

مدير مكتب

دبلوماسي

زيلينسكي

أوكرانيا

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-06-20
Lebanon24
09:01 | 2026-06-20
Lebanon24
08:53 | 2026-06-20
Lebanon24
08:34 | 2026-06-20
Lebanon24
08:07 | 2026-06-20
Lebanon24
07:39 | 2026-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24