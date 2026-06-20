خلاف تاريخي يعكر العلاقات بين أوكرانيا وبولندا

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قال كيريلو بودانوف، مدير الأوكراني اليوم السبت، إنه سيتنازل عن وسام منحته له بعد أن جرد رئيسها كارول نافروتسكي نظيره الأوكراني من أعلى وسام شرف في بولندا بسبب خلاف تاريخي.وتهدد خطوة بودانوف بتفاقم خلاف بين الشريكين الاستراتيجيين المقربين، في وقت تحشد فيه حلفاءها للضغط على لإنهاء حربها على .وقال نافروتسكي، أمس الجمعة، إنه سيجرد من وسام "النسر الأبيض"، بعد أعاد تسمية وحدة عسكرية باسم "جيش التمرد الأوكراني"، وهو تنظيم متهم بارتكاب مذابح ضد البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.وأشار بودانوف إلى أنه سيتخلى عن وسام " الذهبي" من وسام استحقاق بولندا، الذي حصل عليه العام الماضي، للاحتجاج على خطوة وصفها بأنها "هدية" لروسيا.وكتب بودانوف على منصات التواصل الاجتماعي "تربط بلدينا علاقات راسخة، ولكل منهما صفحات مختلفة من التاريخ، بعضها بطولي والآخر مأساوي.. ورغم ذلك، ينبغي أن تكون هذه مناسبة للتأمل العميق، لا للتكهنات السياسية السطحية".