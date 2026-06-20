طهران: توقيف 480 شخصًا بينهم 10 متهمين بالعمل لصالح الموساد

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أعلن القضائي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي تنفيذ حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن توقيف 480 شخصًا بتهم مرتبطة بما سمّاها "عناصر معادية" داخل البلاد.وقال المسؤول القضائي ، ناصر عتباتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، السبت، إنه "من بين المعتقلين تم التعرف على 10 أشخاص على أنهم عملاء وجواسيس تابعون لجهاز "، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية بحقهم صدرت بالفعل.وأضاف أن السلطات القضائية تواصل ما وصفه بـ"تحديد وملاحقة العناصر المرتبطة بجهات معادية"، في إشارة إلى شبكات يُزعم ارتباطها بإسرائيل والولايات المتحدة.وأكد أن الإجراءات الأمنية والقضائية لم تتوقف، مع استمرار عمليات المتابعة والتحقيقات بحق المشتبه بهم.وأشار المسؤول القضائي إلى أن بعض المتهمين تمت إدانتهم في قضايا سابقة مرتبطة بالتجسس، لافتًا إلى تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص بعد استكمال الإجراءات القضائية.وتأتي هذه التطورات في سياق حملة واسعة تشهدها إيران منذ أشهر، فقد أعلنت السلطات في أكثر من مناسبة عن اعتقالات ومحاكمات مرتبطة بتهم أمنية، بينها التعاون مع جهات أجنبية أو التجسس.في المقابل، تنتقد منظمات حقوقية دولية هذه الإجراءات، معتبرة أن العديد من ذات طابع أمني فضفاض وتشهد نقصًا في ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية الإجراءات القضائية، وهو ما تنفيه السلطات التي تؤكد أن جميع الأحكام تصدر وفق القانون وبعد استكمال المراحل القضائية.