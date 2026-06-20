تصريحات جديدة لترامب: عاقبت إيران بعد وصولي للرئاسة

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قال الرئيس الأميركي إن أفلتت من العقاب على جرائمها لمدة 47 عامًا، ومُنيت بهزيمة عسكرية ساحقة خلال الحرب.وقال إن إيران كانت تفلت من العقاب طوال العقود الماضية، حتى وصل إلى الرئاسة وعاقبها.وفي تدوينة له عبر منصة "تروث سوشيال" وصف ترامب إيران بأنها " الأول للإرهاب في العالم".ووجّه ترامب انتقادًا جديدًا لسلفه الرئيس الأسبق ، قائلاً: "يدرك اليسار الراديكالي الساذج والديمقراطيون مدى نجاحنا في حربنا ضد إيران، إذ مُنيت بهزيمة عسكرية ساحقة، فيما استمر في منحهم مليارات الدولارات نقدًا، ولم يستخدم جيشنا المنهك آنذاك لما كان ينبغي فعله لكبح جماح إيران، الراعي الأول للإرهاب في العالم".وأضاف "أنهم (الإيرانيون) لم يكن لديهم أي احترام له (لأوباما). اعتقدوا أنه، مثل (الرئيس السابق) ، زعيم ضعيف وغير فعال، وكانوا محقين تمامًا في ذلك".وختم ترامب تدوينته بالقول: "أفلتت إيران من العقاب على جرائمها لمدة 47 عامًا، حتى جئت أنا. حينها تغير كل شيء. أمريكا عادت".