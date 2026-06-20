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عربي-دولي

بلجيكا: ترتيبات أوروبية لتأمين مضيق هرمز في خلال أسابيع

Lebanon 24
20-06-2026 | 13:31
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بلجيكا: ترتيبات أوروبية لتأمين مضيق هرمز في خلال أسابيع
بلجيكا: ترتيبات أوروبية لتأمين مضيق هرمز في خلال أسابيع photos 0
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 كشف وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يناقشوا ملف مضيق هرمز خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل، مؤكدا أن ترتيبات تأمين الممر البحري الحيوي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، ضمن تحرك تقوده دول أوروبية لحماية حرية الملاحة في المنطقة.

وقال فرانكن، إن تحالفا من الدول الراغبة بقيادة فرنسا وبريطانيا يعمل على وضع الخطط العسكرية اللازمة لتنفيذ عمليات إزالة الألغام وتأمين الملاحة في مضيق هرمز وخليج عمان.

وأوضح الوزير البلجيكي أن ضباط أركان عسكريين بدؤوا اليوم العمل في المملكة المتحدة على إعداد الخطط الخاصة بهذه العمليات، مشيرا إلى أن الهدف هو ضمان استمرار حركة الملاحة وحماية خطوط العبور البحرية في المنطقة.

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