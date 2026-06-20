"داعش" يتبنى هجوماً في شمال شرقي حلب

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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم أسفر عن سقوط قتيلين من الجيش السوري في شمال شرقي حلب.
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن "جنديين استُشهدا إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قِبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب"، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وكان جنديان من الجيش السوري قُتلا وأُصيب آخرون الشهر الماضي جرّاء هجوم غادر استهدف باص مبيت بريف الحسكة.
ويأتي الهجوم في خضم سلسلة من الهجمات التي تبناها تنظيم «داعش» منذ شباط، عندما أعلن التنظيم ما وصفها بأنها مرحلة جديدة من العمليات ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع.
وتقول مصادر عسكرية وأمنية سورية لـ«رويترز» إن الحكومة توسع نطاق سيطرتها على أجزاء من شمال سوريا وشرقها، فيما بدأت القوات الأميركية الانسحاب من بعض المواقع في شمال شرق البلاد.